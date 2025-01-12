南市教育機器人AI教育扎根 寒暑假培訓獲獎學生

首屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今在安平區石門國小舉行，10所幼兒園75名學童熱情參賽，透過操控競賽機器車，增進腦力刺激及肢體反應，也啟發對於科學的興趣。市議員建議，利用寒暑假培訓機器人等AI賽事獲獎學生，扎根AI教育，市長表示會從善如流，規畫來做。

黃偉哲說，AI浪潮席捲全球，勢不可擋，透過兒童喜歡的遊戲競賽的形式，讓小朋友逐漸熟悉AI科技最適合不過，他也針對議員建議寒暑假時將機器人比賽得獎的學生集中起來，開設培訓營，強調市府會從善如流。

台南市的學生過去在機器人比賽都有好成績，但好還要更好，未來市府會多多舉辦類似競賽，讓更多小朋友能參與並學到AI的知識，讓科技更貼近孩子的學習與生活過程。

台南市議長盃全人教育機器人邀請賽，源於市議員盧崑福應廣大幼童家長要求而舉辦。學童需與家長合作設計並組裝個人化的競賽機器車，從操作中學習程式設計與邏輯思考，為未來的AI學習奠定基礎。

今日除了比賽，活動現場還設置了機器人展示區與互動體驗區，讓參與者能近距離感受科技的魅力，吸引許多親子參觀。展示區內陳列的創意作品充分展現了石門國小在AI教育上的深厚實力。參賽的學童說，比賽很好玩，看到很多不同設計的機器車，也學到了不少新東西。

石門國小校長劉珍琳表示，該校已將機器人教育納入正式課程，並逐步推廣至一至六年級，希望藉由此次活動，讓更多學生愛上科技，為台南的未來智慧教育打下堅實基礎。