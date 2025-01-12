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影／潮州國小操場新跑道今落成 學生跑步不怕摔倒了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州國小今慶祝創校126年，縣府與教育部爭取經費，完成跑道修建，今校慶運動會啟用，學童們超開心。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國小今慶祝創校126年，縣府與教育部爭取經費，完成跑道修建，今校慶運動會啟用，學童們超開心。記者劉星君／攝影

屏東縣潮州國小今慶祝創校126年並辦跑道啟用典禮，操場跑道12年未整修，跑道翹起來，遇雨積水，學生跑步常摔倒，縣府與教育部爭取經費，完成跑道修建，今校慶運動會啟用，學童們超開心。

潮州國小校長張振茂說，操場跑道老舊有12年未整修，縣府與教育部爭取經費850萬元，跑道工程整建後，讓孩子們有更舒適運動環境，操場跑道一圈為300公尺，工程提前三個月完工，結合校慶啟用，

六年級學生黃亭瑋說，新的跑道跑起來很舒服、平整，之前凹凸嚴重，會有危險，很容易摔倒。六年級賴源樂說，跑道以前老舊凹凸不平很容易摔倒，他曾經摔倒腳受傷流血，現在跑道有一顆顆止滑很好，很喜歡在跑道跑步，很開心。

縣長周春米今出席潮州國小跑道啟用，周春米說，潮州國小126年校慶生日快樂，潮州國小是潮州鎮有歷史的學校，她在擔任立委時候，來到潮州國小，當時屏東縣有許多學校操場待改善，提出相關計畫到教育部，跑到改善，在126周年校慶給大家獻上禮物。

潮州國小指出，舊有PP跑道2012年完工迄今，長期使用，表層出現明顯剝落，排水系統老舊不良，每逢下雨積水嚴重，影響學生體育課安全，也造成校園環境維護困擾，有整建急迫性。跑道修繕工程整建項目是鋪設全密式PU跑道、排水溝工程及擋根牆等工項，透過跑道改善計畫，提供安全運動環境

潮州國小指出，經屏東縣政府爭取，潮州國小2024年獲教育部核定補助「113年度期中修整建運動場地」，從2024年6月起操場及周邊設施整建工程，總經費約850萬元，去年12月19日完成驗收。

潮州國小表示，新建全密式PU跑道具避震效果及防滑性能，可減少運動傷害，配合完善排水設施，亦可解決積水，讓學生在運動更有保障，整建時，縣府亦協助學校聘請專業委員提供規畫建議，確保工程品質並符合學校需求。

縣府教育處指出，屏東縣府從2021年起除爭取教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，68校整建學校跑道以外，也於2023年底持續爭取各校運動設施整建工程，並於2024年獲教育部補助10校運動設施整建，除潮州國小外，今年底前跑道完工有4所包括載興、塔樓、長榮百合國小與竹田國中。

屏東縣潮州國小今慶祝創校126年並辦跑道啟用典禮，學童們超開心。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國小今慶祝創校126年並辦跑道啟用典禮，學童們超開心。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國小今慶祝創校126年並辦跑道啟用典禮，學童們超開心。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國小今慶祝創校126年並辦跑道啟用典禮，學童們超開心。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 教育部 運動傷害

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