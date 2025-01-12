校園新鮮事／屏東南榮國中園遊會 葉子裝食物

屏東縣南榮國中校慶活動連續7年舉辦「無塑園遊會」，學生在市集上販售二手物，讓資源重複利用，並擺設「零汙染」攤位，以天然物為容器盛裝食物等，南榮國中師生與家長、社區民眾、畢業校友都共同響應，為環保盡一分心力。

南榮國中從107學年度開始以「無塑」為核心，結合聯合國SDGs永續發展目標推廣環境教育，除了平日減少垃圾量，每年的校慶園遊會，也是展現無塑成果的重要場合。

園遊會前學生會觀賞環保宣導影片，共讀減塑文章，討論「無痕飲食」主題。

園遊會時學生紛紛發揮巧思，展現創意。有班級將回收物品創作成道具，舉辦化裝遊行；有班級以回收紙自製戳戳樂遊戲盒，以二手物為獎品，將可用物資循環再利用；有班級用竹筒裝馬林糖、餅乾，用粽葉、月桃葉、香蕉葉包雞排、炸物、茶葉蛋販售，或自備環保容器就有優惠。

學生郭珮慈表示，班上將月桃葉折成小船形狀來便盛裝食物，不僅天然環保，也讓食物看起來更精緻、更好吃。學生許婕歆說，班上用便宜的價格販售環保餐具和水壺，可當場盛裝食物也能帶回家重複使用，一舉兩得。

校長張顥騰表示，南榮國中以聯合國永續發展目標SDGs的第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，將節能減塑導入活動與課程中，希望能深植每個學生心中，希望學生們把環保意識化為具體行動，實踐無塑的生活理念。