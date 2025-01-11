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金湖國中2學生以香氛蠟燭為題 勇奪遠哲盃創意傑出獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國中王苡靕（左二）、周湘東（左三）在王晢剛老師（左一）、周華玲老師（右一）的指導下，榮獲「2024遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」國中團體組「創意傑出獎」。圖／讀者提供
金湖國中王苡靕（左二）、周湘東（左三）在王晢剛老師（左一）、周華玲老師（右一）的指導下，榮獲「2024遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」國中團體組「創意傑出獎」。圖／讀者提供

金門縣金湖國中學生王苡靕與周湘東兩人以「Burn Bright 蠟一組」為名組隊，參加「2024遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」中脫穎而出，榮獲國中團體組「創意傑出獎」，兩人以研究「香氛蠟燭不完全燃燒」為題，展現離島學子的科研實力與英語表達能力，為金門爭光。

據了解，「遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」是一項全國性的科學比賽，結合科學研究與英語表達能力，旨在培養學生的創新精神與國際溝通能力，參賽者需在3分鐘內以英語闡述科學研究，並接受專業評審提問，是考驗實力與創意的絕佳平台。

香氛蠟燭在日常生活中備受歡迎，但其燃燒過程可能產生一氧化碳，危害健康。王苡靕和周湘東設計實驗，探討管徑大小、空氣流通及氧氣供給等變因對一氧化碳生成的影響。他們將生活中的觀察與科學研究結合，展現主題的實用價值。周湘東表示，我們希望研究成果能提醒大家，日常用品也可能存在潛在危害。

在資源有限的離島，兩人面臨實驗材料取得不便的挑戰，需要投入更多時間搜尋資料與設計實驗。他們在自然科教師王晢剛、周華玲的指導下，完成實驗並優化英語簡報；全校英語教師團隊則協助模擬口試，提升表達能力。實驗過程中，曾因供氧管線起火而險些中斷，但他們迅速使用滅火毯控制意外，繼續完成實驗。

比賽準備期間，兩人需用精煉的英語在3分鐘內清楚闡述研究成果。王苡靕表示，一些單字發音和手勢的調整花了不少時間，但這讓我們更有信心站上舞台。周湘東則認為，比賽最大的收穫，是學會將觀眾視為欣賞者，從容展現研究內容。

得獎時的小插曲成為兩人回憶中的趣事，王苡靕笑著說，當聽到主持人唸出他們獲獎時，當時還以為聽錯了，所以沒有上台領獎，最後在老師的溝通協助下，才補領。雖然過程有些尷尬，但兩人都為自己的努力獲得肯定而感到驕傲。周湘東表示，在全國舞台上得獎，讓我們更有信心，也讓挑戰的努力畫下完美逗點。

這次比賽讓兩人對自身有了更多反思與展望，王苡靕表示，希望進一步改良實驗設計，讓成果能造福更多人。周湘東則計劃參加更多科學或演講類比賽，持續提升自己的學術能力與表達技巧。他們也勉勵學弟妹，參賽時放下緊張，全心投入；學好英文是成功的關鍵。

金湖國中校長莊錦智相當讚揚兩位學生，認為他們的表現展現了離島學子的科研潛力與韌性，也感謝自然與英語領域師長的長期栽培。他說，這份佳績是湖中師生共同努力的成果，更彰顯了城鄉資源差距下克服挑戰的價值，兩位同學以實際行動詮釋了隊名「Burn Bright」的真義，用研究與熱情發光發熱。

「Burn Bright! 蠟一組」隊員周湘東（右三）、王苡靕（右二）組隊參加「2024遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」，獲得「創意傑出獎」。圖／讀者提供
「Burn Bright! 蠟一組」隊員周湘東（右三）、王苡靕（右二）組隊參加「2024遠哲盃三分鐘英語科學創新挑戰賽」，獲得「創意傑出獎」。圖／讀者提供

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