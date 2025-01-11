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彰化縣福興鄉日新國小航空藝廊 展示家鄉故事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
日新國小航空風藝文廊道，記錄二戰時的神風特攻隊員故事。左為日新國小校長鄧仕文。記者林宛諭／攝影
日新國小航空風藝文廊道，記錄二戰時的神風特攻隊員故事。左為日新國小校長鄧仕文。記者林宛諭／攝影

彰化縣福興鄉日新國小規畫戰機跑道藝廊，讓師生知道福興鄉日治時期，曾是日軍「彰化飛行場」，還挖出神風特攻隊的故事，將戰爭與和平議題融入鄉土教學。

二戰末期，福興鄉大崙村有日軍「彰化飛行場」，在地人稱為「外埔機場」，是神風特攻隊基地，鄰近番婆、外埔村，1943年也興建兩座砲台，已列為歷史建築保存。

日新國小校長鄧仕文說，政治大學研究團隊曾遠赴日本找到當年駐紮福興的神風特攻隊員小杉久彌，他還寫了回憶錄「二戰‧學徒兵‧飛行場」，在小杉久彌授權下，由政大王章凱博士等人翻成中文譯本「特攻隊員小杉久彌的臺灣烽火青春」一書。

2008年日人佐藤充孝也曾到福興鄉，找尋大伯神風特攻隊員佐藤勉的事蹟，佐藤勉在1945年被美軍轟下，年僅23歲，家人重回台灣，帶了福興鄉一把土回日本，追思佐藤勉。

鄧仕文說，小杉久彌回憶錄中，意外記錄佐藤勉事蹟，當天小杉久彌下任務後，飛機交接給佐藤勉，佐藤勉起飛後就碰到美軍，在接近員林的空域被炸掉，小杉久彌說，如果他多飛十分鐘，被美軍炸死的就是他。

日新國小去年校園空間改造，就結合飛機場意象，走廊做成飛機跑道，還有小杉久彌和佐藤勉的圖文、飛行場地理位置對照。

鄧仕文說，值得省思的是，小杉久彌書中也提到，接到飛行任務的複雜心情、甚至厭惡戰爭，希望學生認識戰爭的殘酷，更珍視家鄉。

飛機模型收藏家施純男也捐給學校日本戰機模型，由於福興鄉民風純樸，操場司令台也請彩繪名師沈保杉畫下戰機和砲台，右下角則畫了石獅象徵默默守護著大家。

日本 歷史建築 美軍

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