彰化老校借地辦學逾百年 歷史寫在「彰化-大村」繪本

彰化縣台大蘭園與台灣大學無關，村上國小和大村國中校地到現在仍是租用，這些典故與歷史都在「彰化-大村」繪本，原著者村上國小校長黃宏田今與學校主任在全校朝會導讀，隨後書箱裝30冊送到各班推動班級共讀，教導學童認識家鄉。

財團法人關懷忞教基金會推動台文教育，去年找村上國小商量出版有關大村鄉的台文繪本，校長黃宏田是台南人，一口答應為大村鄉創作有如史料縮影的童書，歷經近4個月構思、訪談和書寫，去年11月付梓，台大蘭園董事長賴本仕閱畢大加讚賞，一口氣認購800本，分送村上國小、校友會、賴氏宗親會，村上班級共讀「彰化-大村」繪本就來自賴本仕贈送。

黃宏田與輔導主任蕭美琪、教務主任林錦鳳、總務主任謝家豪，分飾繪本裡的口白、阿公、孫女阿媜、賴本仕等角色講故事，小朋友像坐在阿公腳踏車後面的阿媜，聽不同人物講「台大」蘭園是台灣、大村的「縮寫」，村上國小創校103年，大村國中獨立設校一甲子，都是向大村鄉兩大祭祀公業之一的賴景春祭祀公業長期租借土地當校地。

輔導主任蕭美琪是大村子弟，朗讀繪本之後表示，小時候常到鄉內貢旗村路過「貢旗」，到附近遊玩，隱約覺得貢旗一定是名人擁有，長大後逐漸知道這些歷史，讀繪本時的童年生活景象歷歷在目，分外有感。

六年級張姓學童說，聽完繪本內容，她最想和阿公去台大蘭園看蘭花。顧姓學童表示，曾去過繪本介紹的慈雲寺、慈鳳宮、大路畔，聽完故事印象更深刻。