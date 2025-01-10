翻轉教育想像 不僅教學科還融入醫療、茶道課程

逗點集團的創新教育品牌成立於2014年，推廣全人教育與創新課程，從原本的1間教室出發，10年間發展為桃園10間直營教室的教育品牌，成為孩子與家長在12年國教中的專業夥伴，並自2019年將教育影響力延伸至健康生活與藝術領域，提供茶道、醫療知識等。

逗點教室創辦人徐暘智說，孩子的求學過程需要的，不僅是傳授知識的老師，更需要能陪伴他們成長的生命教練。

2014年逗點教室懷抱著「教育可以不一樣，讓我們一起熱血變強吧！」信念，推廣全人教育與創新課程，為每個求學階段的孩子量身打造教育體驗，讓學習不僅僅是為目標努力，更成為探索興趣、享受過程與點燃夢想的旅程。

徐暘智分享，教室的「逗點名人堂」親子共學講座，透過科普、人文與生涯規畫的精彩講座，將知識與啟發帶進社區，不僅激發孩子的學習動機，更促進了家庭的共同成長。而歲末公益活動「除舊步新」教育闖關公益路跑，更是每年桃園親子活動的亮點之一，結合創新的闖關任務，傳遞愛與改變的信念，在支持弱勢族群的同時，也鼓勵每位參與者「跑出更好的自己」。

徐暘智說，10年來逗點教室始終以創新突破為核心，不斷翻轉人們對補教業的傳統印象。如今逗點教室已從一間創新的補習班，成長為涵蓋教育、健康與藝術三大核心面向的人文集團，自2019年起，逗點教室整合了集團的資源，將教育影響力延伸至健康生活與藝術領域，為下一代迎接快速變化的世界提供解方，並探索未來人才應具備的特質與能力。

邀請醫師帶領學生學習急救課程與醫學實作，親身體驗醫療知識的應用，除了啟發對未來職涯的想像外，更讓每位逗點畢業生都擁有紮實的急救技能。專屬的茶道課程，則以靜心觀息與茶道文化的學習，引導孩子體會生活美學與內在平靜，將藝術融入日常。