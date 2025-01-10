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雲林AI智慧園遊會人氣破表 縣府2.7億將打造「生生有平板」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善與威盛電子總監洪志豪簽訂MOU攜手打造智慧教學平台。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與威盛電子總監洪志豪簽訂MOU攜手打造智慧教學平台。記者蔡維斌／攝影

雲林首場AI嘉年華園遊會在土庫國小登場，小朋友超喜愛，數十攤位擠滿人，棒球、模擬開飛機更有AR虛擬祕境探險和數字抓寶，孩子搶著玩。為雲林完成科技黑板的威盛電子總監洪志豪和雲林縣長張麗善簽署MOU持續攜手為雲林智慧教育推向生生有平板的數位新世代。

智慧科技時代，學生學習管道更多元，雲林縣府去年在全縣185所國中小，完成2100間教室的黑板全數更換為「水洗式智慧黑板」，今年再加碼推動各項數位教學設備，今天在土庫國小舉辦數位嘉年華會，透過AI數位學習平台，帶給孩子創新的學習空間。

縣長張麗善說，去年自籌2億多元更換水洗式智慧黑板之外，更成立智慧教育團隊，為5千名教師完成智慧教學培訓，充分展現雲林數位學習與智慧教育推動成果，未來將以科技賦能教育，深化數位學習，縮短城鄉資源差距，打造一個公平、創新、幸福的學習環境，為雲林每位孩子的未來注入希望與可能性。

因此，她強調，今年預計再自籌2.7億元採購1萬8000台平板電腦，朝向推動「生生有平板」目標邁進。

縣府今天在土庫國小舉辦「數位嘉年華」，設立41個AI攤位，包含5所自造中心提供藝術品手作、智慧科技大富翁、無人機足球、空拍機飛行模擬還有智慧棒球機等科技學習，超過1800名學生參與，攤攤爆滿，玩得超開心。

張麗善也表揚縣內傑出數位教育推動者，同時也與威盛電子公司總監洪志豪簽署MOU合作備忘錄，宣告公司旗下開發的「學習吧」，將加入雲林數位學習資源行列。

洪志豪表示，「學習吧」平台有教師用備課教材，也能提供AI數位學習平台帶給孩子更多元的創新學習工具，讓學習不受時間空間限制，縮短城鄉學習資源的差距。

教育處長邱孝文指出，結合智慧黑板及平板設備，打造動態且個別化的學習生態，且透過數據分析，學生能獲得量身訂製的學習資源，教師則能更精準因材施教，建構智慧校園，提供各級學校在數位科技學習上重要的關鍵指標。

虛擬實境探險，一個人就可玩一整天。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善敲響AI智慧教學車上的響鐘，象徵雲林教學進入AI智慧時代。記者蔡維斌／攝影
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虛擬開飛機更是小朋友最大夢想，大家搶著當飛行員。記者蔡維斌／攝影
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智慧球場可讓學生上體育課盡情發揮球技。記者蔡維斌／攝影
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雲林智慧教學平台往前進，將打造生生有平板，今天成果會近兩千人參加，全場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
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雲林第一場AI智慧園遊會40多攤，攤攤爆滿且無冷場，足顯智慧教學相當吸引小朋友喜愛。記者蔡維斌／攝影
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智慧棒球機培訓打擊王也是小朋友的最愛。記者蔡維斌／攝影
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AI智慧教學連數學都變得很好玩，小朋友玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影
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張麗善 教師 雲林

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