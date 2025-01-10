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跨國合作 嘉中與馬紹爾群島北方群島高中簽合作備忘錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義高中校長陳元泰（左）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英簽署合作備忘錄（MOU）。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰（左）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英簽署合作備忘錄（MOU）。圖／嘉中提供

國立嘉義高中校長陳元泰上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英，簽署合作備忘錄（MOU），標誌2校跨國教育合作里程碑。

馬紹爾群島駐台大使安潔妮特卡蒂爾，及馬紹爾群島公立學校局局長、副局長共同見證這歷史性時刻，安潔妮特卡蒂爾說，教育是連結各國重要橋樑，期待透過合作促進台馬2國文化與教育深度交流，為2校學生提供更多元學習資源與國際視野。

陳元泰表示，日前賴清德總統出訪馬紹爾群島共和國，嘉中扮演國民外交角色，展現國際友誼與合作精神。嘉中百年學校，致力培養具有全球視野的學生，2校合作將連結台灣文化資產與馬紹爾群島的活力文化，讓學生在多元文化中成長，建立深厚的跨國友誼。

嘉中1924年創立以來，培育眾多社會傑出人才，包括前副總統蕭萬長、台大醫院院長吳明賢及台灣IC設計之父吳重雨博士，與北方群島高中的合作，不僅是學術與文化交流，更是培養學生跨文化理解與欣賞多元文化的契機。

根據合作備忘錄，未來2校將在語言學習、課程設計及文化交流等領域展開深度合作，內容包括線上課程、學生交換、教師專業發展及文化探索活動等。梅琳達托梅英表示，合作為雙方學生與教師提供寶貴學習與交流機會，為合作奠定良好基礎，感謝嘉中及駐台大使館努力，促成合作。

嘉義高中校長陳元泰（左二）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英（右二）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰（左二）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英（右二）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰（左二）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英（右二）簽署合作備忘錄（MOU）交換禮物。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰（左二）上午在台北市馬紹爾群島駐台大使館，與馬紹爾北方群島高中校長梅琳達托梅英（右二）簽署合作備忘錄（MOU）交換禮物。圖／嘉中提供

台大醫院 大使館 馬紹爾群島

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