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教育部募樂器推「公益提琴課」 嘉惠5萬學子免費學琴

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣愛樂種子協會將於1月12日，於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢9：公益提琴課程成果分享會」，免費索票入場，將匯聚新北市與苗栗縣共39校學員，組成弦樂團同台演出。圖／教育部提供
台灣愛樂種子協會將於1月12日，於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢9：公益提琴課程成果分享會」，免費索票入場，將匯聚新北市與苗栗縣共39校學員，組成弦樂團同台演出。圖／教育部提供

教育部推動藝術平權，與社團法人台灣愛樂種子協會推動「Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫」，透過募集樂器、提供師資及規劃完整課程，於教育現場辦理公益提琴課，從開辦至今已嘉惠5萬人次學提琴。

Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫源自委內瑞拉音樂教育計畫EI Sistema，提倡音樂社會運動，相信音樂能帶來改變生命的契機，並扶植偏遠地區學校學生學習音樂。

教育部自106年擔任計畫指導單位，協會透過招募及培訓專業提琴教師與助教志工，陸續與新北市及桃竹苗地區近60所學校，完成超過4160堂分部課及376堂弦樂合奏課，嘉惠5萬899人次，每年募集二手樂器，至今累積募集250把小提琴、66把中提琴、74把大提琴、6把低音大提琴，給有需要的孩子嶄新的機會、建構自信。

新北市雙溪國小於110年9月在校長葉永菁及教師李宜欣協助下成立弦樂團，由愛樂種子提供師資與樂器，每週制定練習規劃，於113年獲得新北市學生音樂比賽優等。

台灣愛樂種子協會將於1月12日，於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢9：公益提琴課程成果分享會」，免費索票入場，將匯聚新北市與苗栗縣共39校學員，組成弦樂團同台演出，展現計畫成果。雙溪國小也期將於本次成果發表會中，演出莫札特《D大調嬉遊曲》、久石讓《龍貓》及克勞斯‧巴德爾特的《神鬼奇航》等膾炙人口曲目。

教育部表示，將引進民間資源以產官學推動藝術及美感教育計畫，期待未來更多民間與學校參與，透過合作深化藝術教育創新，降低民眾接觸藝術的門檻。

公益 音樂

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