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助中市自由國小圓棒球夢 救國團義工募款捐交通車

中央社／ 台中10日電

台中市和平區的自由國小，全校不到50名學生卻成立棒球隊，比賽奪多項獎，因移地訓練沒有球隊專車，經救國團台中市南區團委會義工募款，今天捐贈9人座廂型車及棒球器材給學校。

自由國小是1所全校不到50名學生的偏鄉小學，但校內的一支迷你棒球隊，近年縱橫國內少棒賽，在多個比賽中名列前茅，讓台中市長盧秀燕感動到專程來和平區的雙崎部落頒獎表揚。

打職棒、當球星是許多原鄉小朋友的夢想，而自由國小沒有標準紅土球場，師生必須每週奔波外地移訓；而且沒有球隊專車，全靠教練與家長們開車接駁，對於每週只有2次能前往外地合格球場訓練，小朋友都很珍惜，就希望未來能在球壇發光發熱。

校方表示，每週三及週六載運小球員到東勢「文小五」壘球場訓練，教練、老師得出人又出車，但球隊交通安全始終是困擾。

救國團台中市南區團委會義工獲知自由國小的需求，即發動熱心的企業與個人，辛苦募集近新台幣50萬元，終於能為球隊添購1輛9人座廂型車及一批棒球器材，並於今天前往自由國小，在各界見證下，捐贈給自由國小棒球隊，學校師生也興奮地以泰雅族原鄉歌舞，喜迎這輛希望專車。

新上任的救國團台中市團委會主任委員周志建表示，感佩救國團的義工，細心發現偏鄉需求，再熱情發動捐助，整合社會資源；他得知購車費用就缺最後10萬元時，邀集商界友人贊助，終於今天正式捐贈給球隊。

就讀5年級的周姓小球員說，有了交通車，隊員跟未來的學弟妹都很開心，感謝叔叔阿姨們，有了捐贈的球具和新車，今後他們一定卯足全力、大展身手。

救國團 義工

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