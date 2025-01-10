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崑山科大與台積電慈善基金會合作 助偏鄉弱勢孩童科學教育

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鐘俊顏副校長於後港國小為學童示範如何發射「怪怪飛行器」。圖／崑大提供
鐘俊顏副校長於後港國小為學童示範如何發射「怪怪飛行器」。圖／崑大提供

崑山科大獲台積電慈善基金會協助推動「青年培力計畫、科普實驗室Action！」，師生志工陸續到偏鄉小學、課輔班與部落教會，7月完成20多校解說、遊戲互動及實際操作，讓學童了解AI人工智慧及氣體力學等科學知識原理及相關運作，期待能藉此將科學資源普及偏鄉，讓學童接觸多元學習，引發對科學的興趣。

校方表示，志工先由台南在地小學開始，陸續到鹽水區岸內國小、南區龍崗國小、七股區後港國小、學甲區頂洲國小，以及離島的金門縣金鼎國小等，進行科普實驗室服務方案，以AI人工智慧課程裡自走車作為主軸，讓學童發揮創意黏貼出不同方向與形狀的自走車路徑，了解自走車運行及偵測的功能原理，氣體力學則以實作飛行器及空氣砲來理解氣壓形成並如何成為飛行原理。

電子系四年級蔡同學正在台積電台南廠實習，服務期間運用自己的專業成功改良AI課程裡的自走車，不僅提升速度，還加上不同聲光效果，讓學童能更清楚的看見小車判斷轉彎時的行走方向。

機械系林同學表示，一開始對課程及夥伴不熟悉，上台講課帶活動都不在行，經過一場場實作後，慢慢與夥伴們培養默契，課程也越來越上手，每次學童年齡不同，也大大提升團隊對資訊轉譯及簡化能力，能引導學生發揮創意並勇敢挑戰不放棄每一項實作，也在克服挑戰後得到滿滿的成就感。

崑大承辦教育部青年發展署台南青年志工中心。中心主任副校長鐘俊顏感謝台積電慈善基金會提供專業培訓內容，讓志工有正確知識與能力陪伴學童參與科普實驗室，加上來自不同科系的專業能力與服務經驗，讓志工在執行過程中教學相長，也因跨縣市服務，讓同學與金門大學等來自不同學校的志工夥伴交流合作，提升彼此服務經驗，期盼能持續一起讓善循環。

崑山科大攜手台積電慈善基金會到偏鄉科學教育。圖／崑大提供
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學生志工解說空氣砲教學及原理。圖／崑大提供
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志工以簡報解說遊戲內容與過程，時尚系四年級高郡宜為運動選手指甲養護。圖／崑大提供
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學生志工指導學童以兔子吃蘿蔔遊戲認識程式設計的邏輯概念。圖／崑大提供
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崑山科大攜手台積電慈善基金會到偏鄉科學教育。圖／崑大提供
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台南 台積電 科學

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