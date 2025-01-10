快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

嘉縣水上鄉資源回收場啟用 邀國小師生創作陶藝牆

中央社／ 嘉義縣10日電

環境部補助嘉義縣水上鄉在回歸村廢棄軍營興建資源回收貯存場今天啟用，優化清潔隊員的工作環境並提升效率，工程公共藝術則邀柳林國小師生創作陶藝牆，讓資收場門面別具特色。

環境部資源循環署副署長許智倫、嘉義縣環保局長張輝川及多名水上鄉民代表、村里長今天都來參加資源回收貯存場啟用儀式，為門口兩側的藝術牆揭幕。

水上鄉長林緗亭告訴中央社記者，水上鄉舊資源回收貯存場環境髒亂且缺少廁所，前鄉長劉敬祥向國防部爭取位於回歸村廢棄30年的防砲部隊營區，改設新資源回收貯存場，公所爭取環境部補助及自籌經費，花將近經費新台幣3600萬元建置完成。

林緗亭說，新建場地結合分類、回收及貯存等多功能用途，大幅提升清潔隊員的工作效率及改善工作環境。清潔隊指出，目前每月資源回收物的販賣收入，超過10萬元，預估遷至新環境後，可提升1成的營收。

林緗亭表示，根據政府興建重大公共工程規定，要提撥一定比例經費設置公共藝術，公所發想在新的資收場門面上做一個公共藝術品（陶藝牆），但單純找藝術家製作，失去了民眾參與的意義，於是邀柳林國小師生與陶藝家許瓊文共同創作，今天也請他們一起來為陶藝牆揭幕。

許智倫說，資源回收貯存場還要進行屋頂太陽能板等二期工程，公所若欠缺經費，可再向環境部申請經費補助。

環境部 資源回收 陶藝

延伸閱讀

陶博館2025全國兒少陶藝獎開徵 用陶藝構築運動夢想

九華山地藏庵 捐贈嘉縣低收戶冬令救濟金789萬

嘉縣新建柴油車排煙檢測站啟用 每年可檢測5000輛

領先全台 嘉義水上鄉婦女滿35歲將補助乳超檢查

相關新聞

崑山科大與台積電慈善基金會合作 助偏鄉弱勢孩童科學教育

崑山科大獲台積電慈善基金會協助推動「青年培力計畫、科普實驗室Action！」，師生志工陸續到偏鄉小學、課輔班與部落教會，...

五彩燈光加抗菌功能 大葉延續設計幫助遲緩兒裝置獲金獎

大葉大學職能治療學系師生團隊延續「多重感覺刺激斜坡道」，進一步研發「可攜式抗菌感官認知訓練裝置」加強顏色刺激，幫助發展遲...

外籍師遭小學生比中指…家長毫無作為 施景中：不良示範回家吃自己

英國籍美語補習班老師Liza Milne遭2名國小6年級學生比中指，家長卻毫無作為，讓她憂心孩子未來的發展。台大醫院產科...

奪國際奧賽金牌！學子們讀書有訣竅 11點必睡覺、該玩就玩

教育部今天表揚2024年在國際奧林匹亞競賽表現優異的選手。學子們分享讀書訣竅，包括每天晚上11時準時睡覺，避免熬夜影響思...

西螺福興宮跨濁水溪助學 雲彰200學生喜獲獎學金

雲林縣西螺福興宮今天跨縣市發放冬令獎助學金，雲林、彰化共80所國高中小學，共發出50萬元，多達200位學子受惠，不少小學...

龍潭國中為桃園首間獲GRS認證 全國僅14校通過

桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。