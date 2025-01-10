五彩燈光加抗菌功能 大葉延續設計幫助遲緩兒裝置獲金獎

大葉大學職能治療學系師生團隊延續「多重感覺刺激斜坡道」，進一步研發「可攜式抗菌感官認知訓練裝置」加強顏色刺激，幫助發展遲緩兒童治療時感到趣味而能集中注意力，提高感覺統合治療效果，研發裝置獲第十一屆高雄國際發明展金牌。

職能治療學系助理教授蔡鴻儒、帶領大三學生蔡汶諺、謝典洢和藍子頡，研發可攜式抗菌感官認知訓練裝置近一年。蔡鴻儒今表示，這項發明展延「多重感覺刺激斜坡道」，可根據個案需求，透過不同燈光和模式的感覺刺激，進行認知活動的設計和調適，訓練和改善認知功能不佳孩子的認知功能並促進學習成效，這項裝置還可攜帶到營造的感官環境來使用，克服多感官教室定點的限制，使用便利性大為提升。

先前研發的多重感覺刺激斜坡道，在斜坡下方連接等距的黑白色塊或其他對比色塊或嵌入減速條，搭配不同顏色的燈光變化，提供視覺、聽覺、觸覺、震動覺等多元刺激，透過整合多重感覺刺激的裝置，營造遊戲氛圍吸引孩子的注意，達到改善中樞神經系統機制的治療目的。這項發明除了獲得我國新型專利，也得到INOVA克羅埃西亞國際發明展、日本真夏設計創意暨發明展等國際賽事金牌。

參與研發可攜式抗菌感官認知訓練裝置的大三生蔡汶諺說，這項發明內建泡棉骰子和按鍵控制燈光，燈光顏色包括粉紅、紅、紫、綠、藍、白，職能治療師可透過視覺記憶和視覺區辨，搭配不同顏色燈光變化訓練孩子的視覺活動。

大三生藍子頡表示，裝置桌板有一層二氧化鈦塗層的抗菌塗層，避免裝置因太多人使用而產生交叉感染的風險。另一名參與的學生謝典洢說，裝置發想是想做為復建相關的輔具，不過現階段只完成改善個案認知功能，希望學弟妹延續相關概念繼續進行創意發想。

職能治療學系主任陳瓊玲表示，職能治療是助人的專業，可攜式抗菌感官認知訓練裝置獲高雄發明展金牌令師生振奮，期許學生繼續「做中學，學中做」從生活觀察問題，發揮創意來改良既有器材幫助孩子解決問題。