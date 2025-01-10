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遭小學生比「中指」家長毫無作為！外籍師痛心：在台教書30年從沒遇過

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外籍師遭小學生比中指…家長毫無作為 施景中：不良示範回家吃自己

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有外籍師遭國小6年級學生比中指，家長卻毫無作為。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
有外籍師遭國小6年級學生比中指，家長卻毫無作為。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

英國籍美語補習班老師Liza Milne遭2名國小6年級學生比中指，家長卻毫無作為，讓她憂心孩子未來的發展。台大醫院產科主任施景中在臉書轉分享該篇文章，他表示，大人不良的身教，深深危害我們的下一代，還是讓這些不良示範回家吃自己吧，不要出來帶壞小孩

Liza Milne除了教授美語，她長期積極投入台灣的流浪動物救援。她昨晚在臉書痛心發文，透露自己在台灣任教30年，不曾有孩子對她比過中指，因為在台灣，孩子被教育要尊師重道，但現在的家長似乎沒有這樣的觀念；她在過去半年時間，碰到2名才小6的學生對她比中指，家長卻什麼都沒說。

不少網友分享自身或聽聞的經驗，不只台灣，甚至在其他國家有老師遭學生攻擊而送醫。有網友表示，家長把壓力都推給老師，如果老師責罵學生，家長還會投訴。Liza Milne表示，許多父母不為孩子的行為負責，但是當小孩犯錯時卻怪罪他人。也有人對於她的遭遇感到遺憾，Liza Milne反過來安慰，認為只是少數個案，她其實碰到很多優秀的學生和家長，只是期盼這樣的事情不會再發生。

施景中也發表看法，並表示憂心忡忡。網友留言，「尊師重道或者說互相尊重這件事，真的惡化得滿嚴重的」、「抖音世代」、「國小我不清楚，國中校園下課時間，還滿容易聽到學生開口閉口就是三字經」、「不懂為什麼會有這樣的學生，家庭教育很重要」、「身為基層教師，非常有感」、「現在的教育教導是人權至上，只講權利，無法要求義務，道德觀嚴重式微的世代，熊孩子，恐龍家長愈來愈多，在各個地方不斷做出失控的行為」、「有人做了不好的示範，孩子們就會學習」、「最近一年內也有兩個立委當著媒體比中指」、「一定是108課綱沒有顧炎武的廉恥」。

小孩 施景中

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