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西螺福興宮跨濁水溪助學 雲彰200學生喜獲獎學金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝
西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝

雲林縣西螺福興宮今天跨縣市發放冬令獎助學金，雲林、彰化共80所國高中小學，共發出50萬元，多達200位學子受惠，不少小學童領到2025年第一個大紅包超開心，許願將更努力年年拿紅包。

西螺福興宮董事長楊文鐘今天率領董監事頒發獎助學金，西螺鎮長廖秋萍也參加，勉勵所有獲獎學生，再接再厲更上一層樓。

楊文鐘說，西螺媽祖太平媽是濁水溪兩岸的信仰守護神，2018年開辦助學金至今已7年，超過1200位弱勢學童受助。包括雲林縣西螺、二崙、崙背、莿桐、林內、彰化二水、溪州、竹塘等各級學校家境清寒學生、持有低收入戶證明者均能申請，受獎者都是經由班級導師確實家訪，送給廟方名單。多年來已發放超過300萬元獎助學金。

廟方表示，今年獎助學金發放金額約50萬元，小學生每人2000元、國中生每人3000元、高中生每人4000元；不少學生收到後開心地說「太棒了！還沒過年就有紅包」，有人說要好好存下來，當作註冊、學雜費。

全場喜領紅包，增添年節喜氣，小朋友開心說許願，希望「太平媽保庇，成績年年進步，年年領獎金」。

楊文鐘也期盼在歲末年終送上福興宮「太平媽」祝福，讓孩子感受溫暖，勉勵獲獎學童「要記得回饋社會」，一起成就好事。

西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝
西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝
西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝
西螺福興宮太平媽跨縣市，發獎學金給雲彰200學生。記者蔡維斌/翻攝

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