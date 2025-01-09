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龍潭國中為桃園首間獲GRS認證 全國僅14校通過

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影

桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證，今舉行認證揭牌活動，桃園市長張善政表示，龍潭國中不但是全桃園第1間獲GRS認證的學校，更是基北北桃首間獲得GRS認證的國中，感謝龍潭國中校長黃寒楨及教師們在教學上的創新與認真付出，讓學生擁有更優質的教育資源，增加學子數位競爭力，樹立新的教育典範。

張善政說，GRS是一個國際認證的體系，前年拜會美國加州時，曾參訪矽谷一所採用Google教育環境的學校，目睹該校的數位教育成果，回國後便責成教育局鼓勵各校取得認證，期盼讓數位教育的發展能在桃園落地生根。能獲得GRS認證並非是件易事，學校教師不僅要符合嚴格的課程內容要求，也必須通過特定層級的培訓，更要有一定數量的教師取得對應的證照，才能有資格讓學校取得GRS認證。

黃寒楨說，感謝市長、市府教育局及民意代表對學校取得GRS認證的大力支持，讓龍潭國中不僅全面優化數位技能軟硬體資源，包括校園網路和智慧教室系統，並協助學校強化資訊基礎設備，增加校園平板數量及Chromebook等，為龍潭國中推動GRS認證打下良好的基礎，也讓全校教師更有意願及能力參與Google 認證培訓，展現學校將科技融入教學的決心和努力。

教育局表示，龍潭國中投入大量資源，培育35位L1認證教師、33位L2認證教師及1位CGT教育認證家，並將Google技術融入教育的實際應用，使學生能夠使用Google提供的工具突破教科書和課堂的限制，輕鬆接觸全球資源，並以更寬廣的視野學習豐富的課程內容。教育局將以龍潭國中為典範，激勵更多學校加入教育數位化的行列，為桃園培養更多具有國際化及數位教育的人才。

桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影
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桃園市龍潭國中去年11月榮獲 Google Reference School GRS認證，成為基隆、台北、新北、桃園地區首間獲此殊榮的國民中學，全國僅14所學校通過此認證。記者翁唯真／攝影

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