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賴總統見數理奧林匹亞代表 勉青年逐夢不忘談民主

中央社／ 台北9日電
總統賴清德（前右）9日下午接見「2024年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」各項競賽獲獎學生及指導教授代表，肯定他們在科學教育上的努力與表現。圖／中央社
總統賴清德（前右）9日下午接見「2024年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」各項競賽獲獎學生及指導教授代表，肯定他們在科學教育上的努力與表現。圖／中央社

總統賴清德今天接見國際數理學科奧林匹亞競賽代表，他說，國家培養人才的過程，會提供大家追逐夢想的機會；賴總統並提及，希望大家了解民主憲政體制重要性，因為民主才有自由，有自由才有多元的社會發展，民主制度讓每個人的創造力可以充分發揮。

賴總統下午在總統府接見「2024年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，他恭喜得獎者站上國際舞台，在群雄環繞之下脫穎而出、贏得獎牌；他說，相當高興，大家的成功讓他看到國家未來，年輕人是國家未來的棟梁。

總統提到，去年一整年，台灣在10項不同學科的奧林匹亞競賽都獲得佳績，共有47人參與，獲得22面金牌、14面銀牌、10面銅牌，不僅贏得個人榮耀，也為國家爭光。

賴總統說，他相信在數理領域空間夠大，讓大家追求夢想，他希望大家能夠立下目標、下定決心，持續不斷追求夢想，並造福社會。

他表示，科學是追求真理、探索未知、通往未來的一把關鍵鑰匙，現在不僅台灣，全球都面臨各種挑戰。

總統舉例，氣候變遷衝擊全球，各種災情不斷，但以目前技術水準很難在2050年達到淨零轉型目標，屆時全球災難恐怕會比現在更嚴重，這就需要一代又一代科學家發明科技，協助全球精進節能減碳，從而達到淨零轉型目標。

賴總統說，政府一定會做大家後盾，台灣是世界科技重鎮，面對未來產業科技變革，政府持續奠基科技國力，不斷培育科技人才，發揮台灣優勢，帶動產業創新發展，在國際保持領先地位。

他表示，國家培養人才過程當中，會提供給大家追逐夢想的機會，大家共同合作，讓國家更加富強，也讓世界更進步。

他期許學子們，把理想目標做大一點，夢想更大一點，政府會繼續推動優質科學教育，透過各種獎勵，吸引更多人才投入科學研究領域，讓台灣科學教育持續發展進步。

除了科學發展，賴總統也說，希望大家了解民主憲政體制的重要性。

他表示，民主不僅提供自由的生活方式，更重要的是，因為民主才有自由、有自由才有多元的社會發展，民主制度讓每一個人的創造力可以充分發揮，身為總統，他的責任就是守護民主自由憲政體制，他希望大家在生涯過程當中，也能夠一起關心台灣民主發展，這是相輔相成。

夢想 奧林匹亞 科學家 賴清德

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