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奪國際奧賽金牌！學子們讀書有訣竅 11點必睡覺、該玩就玩

中央社／ 台北9日電
教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際地球科學奧賽拿下金牌的竹科實中學生林奕霆（前）分享讀書訣竅之一就是每天晚上11時前睡覺，他說，有充足的睡眠，腦袋思考比較敏銳，也比較不會犯一些小錯誤。圖／中央社
教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際地球科學奧賽拿下金牌的竹科實中學生林奕霆（前）分享讀書訣竅之一就是每天晚上11時前睡覺，他說，有充足的睡眠，腦袋思考比較敏銳，也比較不會犯一些小錯誤。圖／中央社

教育部今天表揚2024年在國際奧林匹亞競賽表現優異的選手。學子們分享讀書訣竅，包括每天晚上11時準時睡覺，避免熬夜影響思考敏銳，以及讀累了要適時玩樂，調適心情釋放壓力。

今年台灣共選派47人次參與國際各大數理學科奧林匹亞競賽，總計斬獲22面金牌、14面銀牌、10面銅牌。教育部今天先在台灣師範大學頒獎表揚，隨後總統賴清德也在總統府接見師生代表。

在國際地球科學奧賽拿下金牌的竹科實中學生林奕霆，會前受訪分享讀書訣竅之一，就是每天晚上11時前睡覺，絕不把疲勞和壓力留到第二天。他說，有充足的睡眠，腦袋思考比較敏銳，也比較不會犯一些小錯誤，不管是考試還是學習新東西，都能比較順利。

林奕霆提到在競賽過程中，印象最深刻的是跨國組隊時，一名西班牙選手什麼器具都沒帶。面對這樣的突發狀況，必須臨機應變，透過妥善協調和分配工具，讓隊中成員都能有所發揮，最後也獲得不錯的團隊成績。

不過在他忙於準備競賽時，也有一些小遺憾，就是學校的地科社團倒了，可能是多數人比較喜歡物理和資訊，但即便如此，他還是不隨潮流改變自己對地科的興趣。

教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際生物奧賽奪金的台北市建國高中學生林威樂（圖）分享，他的讀書訣竅就是該讀書就讀書、該玩樂就玩樂，盡量不要壓迫到休息時間。圖／中央社
教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際生物奧賽奪金的台北市建國高中學生林威樂（圖）分享，他的讀書訣竅就是該讀書就讀書、該玩樂就玩樂，盡量不要壓迫到休息時間。圖／中央社

在國際生物奧賽奪金的台北市建國高中學生林威樂分享，他的訣竅就是該讀書就讀書、該玩樂就玩樂，盡量不要壓迫到休息的時間。他平時喜歡玩麥塊（Minecraft）和彈鋼琴，從中也鍛鍊到手巧，在生物實驗上頗有幫助。

林威樂也提到，在國外競賽時，看到別國選手在過程中敢動、敢跳，做什麼事情都可以很「嗨」，同時也能有很好的表現，相對之下台灣選手顯得有些沉悶。這樣的經驗也讓他反思，應調適好生活，不要把比賽看得那麼重。

教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在亞洲物理奧賽獲得金牌的台中一中學生蔡忠達（圖）分享，在準備過程中難免遇到低潮，他的調適方法是撥出一些時間在其他事物上，不要把自己逼到極限。圖／中央社
教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在亞洲物理奧賽獲得金牌的台中一中學生蔡忠達（圖）分享，在準備過程中難免遇到低潮，他的調適方法是撥出一些時間在其他事物上，不要把自己逼到極限。圖／中央社

在亞洲物理奧賽獲得金牌的台中一中學生蔡忠達分享，在準備過程中難免遇到低潮，尤其他對物理的喜好是一陣、一陣的，有時很努力，有時則有些荒廢。後來他找到調適的方法，就是撥出一些時間在其他事物上，不要把自己逼到極限，例如他就很喜歡街舞。

在國際化學奧賽拿下金牌的台南一中學生葛彥宏表示，當他發現高中教材已經無法滿足自己的好奇心，就開始找大量進階書籍、網路公開課程，也參與大學實驗室。如今他也會創作科普影片，透過YouTube頻道介紹一些化學知識，並設立讀書會和同學切磋，在教學相長中取得進步。

在國際國中科學奧賽獲得金牌、目前就讀台南一中的羅子堯表示，除了教科書，他也會搜尋醫藥相關論文網站，瞭解各種研究成果。雖然網站都是英文的，但在閱讀的過程中，還是能提升生物學知識和英文能力。

教育部主任秘書林伯樵分享，4、5年前實驗室曾有一名奧賽選手加入，他永遠不會忘記學生的眼神，對所有未知的事物都感到好奇。他期許奧賽選手們繼續投入，常保好奇心和探索未知的勇氣。

教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際化學奧賽拿下金牌的台南一中學生葛彥宏（圖）分享，當他發現高中教材已無法滿足自己的好奇心，就會開始找大量進階書籍、網路公開課程，也參與大學實驗室。圖／中央社
教育部9日表揚2024年國際數理學科奧林匹亞競賽表現優異選手，在國際化學奧賽拿下金牌的台南一中學生葛彥宏（圖）分享，當他發現高中教材已無法滿足自己的好奇心，就會開始找大量進階書籍、網路公開課程，也參與大學實驗室。圖／中央社
教育部9日表揚2024年在國際奧林匹亞競賽表現優異的選手，在國際國中科學奧賽獲得金牌、目前就讀台南一中的羅子堯（圖）表示，除了教科書，他也會搜尋醫藥相關論文網站，瞭解各種研究成果。圖／中央社
教育部9日表揚2024年在國際奧林匹亞競賽表現優異的選手，在國際國中科學奧賽獲得金牌、目前就讀台南一中的羅子堯（圖）表示，除了教科書，他也會搜尋醫藥相關論文網站，瞭解各種研究成果。圖／中央社

奧林匹亞 金牌

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