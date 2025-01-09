影／盧秀燕與平等國小學生相見歡 贈限定乘車優惠卡感謝外師

台中最偏遠學校在和平區平等國小，市長盧秀燕今天率隊赴平等國小與44學生相見歡，也贈「2025市民限定乘車優惠卡」，感謝南非籍外師攜手偏鄉雙語教育。

台中市政府昨天和今天啟動今年首次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊今天造訪重視泰雅特色教學的原住民重點學校平等國小，農曆年前發送首批亮相的小紅包給教職同仁與小朋友，祝大家新年快樂。

盧秀燕感謝校長劉姿芬努力辦學，推動英語、泰雅語及閩南語教學，讓學校位處偏遠卻有極高的競爭力，她也向來自南非的外師Milo致意，並致贈已儲值1年車資、首度亮相的「台中捷運2025年度票卡」，此卡可用於搭乘公車、YouBike 等交通工具及小額消費，期勉他在台灣可以申請永久居留權，屆時就能享有雙十公車優惠。

盧秀燕表示，位於環山部落的平等國小為台中市最偏遠的學校，全校只有44位學生，卻能在2021年全國國民小學籃球錦標賽一路過關斬將，拿到六年級女子乙組冠軍，當時她特別邀請全校到台中市政府作客，親自表揚球員們的優異表現。

她說平等國小的外語教學也很優秀，除了教育部規定的外語課程外，學校還有來自南非的外籍英師住校授課，且每年都到國外教學參訪，去年去了尼泊爾、今年要去夏威夷增廣見聞，在多語言教學環境下，雖然位處偏遠，但是一所競爭力很強、辦學很好的學校，她深以為榮。

盧秀燕表示，平等國小這位來自南非的外籍英師名叫Milo，曾在南韓教英文長達4年，因嚮往到台灣工作，剛好仲介公司提供平等國小的選項，Milo也清楚平等國小的環境比較偏遠，實際來到學校之後，喜歡上這裡的步調與風景。

盧秀燕說，Milo負責教英文，同時負責平等國小、梨山國中小的教學，兩地之間車程30分鐘，通常Milo早上會從平等國小搭乘豐原客運到梨山國中小，傍晚再預約幸福巴士回到平等國小的宿舍。因為從平等國小到梨山搭乘豐原客運的單趟車資須50元，盧市長特別致贈已儲值1年車資、首度亮相的「台中捷運2025年度票卡」給Milo，並期勉他在台灣可以申請永久居留權，屆時就能享有雙十公車優惠。

台中市教育局表示，市府在113學年度啟動每校都有外籍英師政策，因此平等國小也等到第一位來自南非的外籍英師，並由原英語教師協同上課，給學生全新的學習體驗，在自然的語言環境下，達到雙語教學目標，同時也推動泰雅語及閩南語兩種本土語教學。

教育局說明，平等國小位於距台中市區最遙遠的環山部落，海拔1600公尺，周遭由3000公尺以上高山包圍，世代由泰雅族人居住於此。環山部落經中橫公路開發，培植高冷蔬果改變當地產業結構，卻遇921大地震，中橫上谷關至德基段道路中斷至今，因路況不穩、路途遙遠，平等國小與梨山國中小成為全國唯二，將上課日集中，形成上10天課再休4天假的兩所學校。