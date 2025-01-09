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教育部表揚奧林匹亞得獎者 學生不只物理好還會跳街舞

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
我國2024年在國際奧林匹亞競賽總計獲得22面金牌、14面銀牌、10面銅牌及3面榮譽獎，教育部在台灣師範大學舉辦頒獎典禮，由教育部主任秘書林伯樵親自頒獎。記者李芯／攝影
我國2024年在國際奧林匹亞競賽總計獲得22面金牌、14面銀牌、10面銅牌及3面榮譽獎，教育部在台灣師範大學舉辦頒獎典禮，由教育部主任秘書林伯樵親自頒獎。記者李芯／攝影

賴清德總統今日親自接見2024年在國際奧林匹亞競賽得獎學生及指導教授，教育部也在台灣師範大學舉辦頒獎典禮。台中一中獲獎學生蔡忠達除了物理專長外，還會透過街舞調適心情，教師側面觀察他與同學相處融洽，不會因為成績好而驕傲。建國中學獲獎學生張庭瑋是教師眼中願意分享、勇於承擔的學生，他兩年接續拿下資訊、數學奧賽銀牌，同時擔任數學讀書會的講師。

我國2024年在國際奧林匹亞競賽總計獲得22面金牌、14面銀牌、10面銅牌及3面榮譽獎，台灣師範大學副校長陳焜銘在頒獎典禮上致詞時指出，台灣在自然科學、數學、資訊科學方面的競賽人才培訓做得很好，選手們在漫長的學習過程中，有老師的陪伴、有大學實驗室的資源，能夠滿足求知慾及好奇心。

建國中學學生張庭瑋在2023、2024年接連拿下國際資訊及數學奧林匹亞銀牌，他從小學三年級就開始練習競賽數學，高中轉攻資訊後，先是在資奧得獎，高三時繼續挑戰數奧。教師觀察他是勇於承擔且願意分享的學生，往往在討論時於同儕間激起美麗的火花。

台中一中學生蔡忠達2024年獲得亞洲物奧金牌，他的父母都是數學老師，讓他從小就有較好的表現，國中遇到有趣的物理老師引發興趣，到高中開始認真鑽研物理，自學理論基礎。

除了物理，蔡忠達平常的興趣是球類運動和街舞，這些休閒活動讓他能夠調適準備物理的心情。他的高中老師觀察，蔡忠達是樂於分享自己想法、很好相處的人，不會因成績好而驕傲，平時在班上與同學相處融洽，好朋友喜歡坐在他旁邊，感覺有「大神照拂」、物理會變強。

2024年獲得地球科學奧林匹亞競賽個人賽金牌的竹科實中學生林奕霆表示，他從小就對地球科學感興趣，經過幾個階段的磨練後，幸運代表國家參賽，除了有家人、教授、學長、老師的幫助，更在準備過程中學到很多知識並認識很多朋友。

林奕霆指出，準備競賽期間令他感到遺憾的是，學校的地科社竟然倒了，因為更多同學喜歡的是物理、資訊領域。即使如此，他還是不會追隨潮流、改變自己對地科的興趣，仍會繼續主動學習地科、吸收新知。

教育部主任秘書林伯樵表示，教育部在人才培育方面從來不會縮手，從1991年開始參與亞太數學競賽，一路推進到各項奧林匹亞競賽，至今總共拿到561面金牌、445面銀牌、291面銅牌及139面榮譽獎。他也勉勵同學們保持旺盛的好奇心與探究未知的心，以自主學習的方式勇敢探索答案，再繼續找尋下一個問題的存在。

奧林匹亞 科學

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