父誤入歧途、母獨養4子女 高中生獲學校獎學金

月底將迎來農曆春節，康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂及王美只，連續18年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，共提供每人5000元給予康寧大學、啟英、治平高中、後壁高中、嘉義高商及桃園市低收入戶學生，共426名學生，金額達213萬元，讓學生過個好年。

桃園市教育局長劉仲成表示，全台灣沒有哪個私校這麼大手筆地提供獎學金給予學生，今年第3年參與，見證董事長夫婦認真辦學精神，並秉持去之社會用之社會精神，希望受惠學生未來也能去照顧需要照顧的人。

王美只連續18年幫助全國低收入戶家庭學生，迄今累計有1萬4515名學子受惠，捐助款項達6319萬元，今年助康寧大學127人、治平高中40人、啟英高中99人、嘉義高商31人後壁高中20人，另桃園市低收入戶學生109人，受惠學子總共426人。

啟英高中學生古苡喬為台東人，但因父親誤入歧途，母親為避免家庭受影響，先後舉家搬到台中、桃園，獨自一人在電子工廠工作，撫養她、姐姐，及國小、幼兒園的弟妹共4人。

古苡喬談及家庭，難過落淚的說，媽媽真的很辛苦，很感恩獲得這項獎學金，將全數交給媽媽處理，幫忙家裡，也感謝董事長夫婦關愛，不論是愛心便當、新生成長營、課輔費的補助等，讓家裡減輕很多負擔，未來畢業將遷自願役從軍，改善家中生活。

治平高中梁嘉媛小時候媽媽在大陸經商，後來才回到台灣讀書，不過父母離異多年，母親獨自帶她與龍鳳胎哥哥生活，不過母親擔任房仲薪水不穩，加上她又有腳傷疾病，走路與他人不同，不過她不畏懼他人眼光，努力讀書，希望未來能朝律師、法政相關領域精進，感謝提供的獎助學金，可以減輕家中的經濟壓力，安心過年。