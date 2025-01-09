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台中某國小女教練不滿「被霸凌」 在校激動自刺手臂送醫

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
圖為國小教室示意圖。圖/ingimage
圖為國小教室示意圖。圖/ingimage

台中市某國小1名羽球女教練疑因不滿「被霸凌」上午在學校因一時情緒激動，拿了剪刀刺自己的手臂自殘，所幸及時由其他老師請來消防救護人員送醫，目前並無大礙。

據了解，該名女老師57歲，在校任職10年，去年與家長為了訓練的時間和方式有爭執，後來學生退隊，但她認為校長偏坦家長聯手霸凌她，在她的請假等方面不公，已通報教育局成立霸凌案調查中。但校長則自認自己處事公允，並無霸凌情事，很遺憾事情會演變致此。

學校今天下午召開會討論女老師的差假事宜，該名女老師上午10時許到校，但在學務處裡情緒激動，並拿了剪刀刺自己，也當場其他老師頗為驚訝，趕緊報案並請消防人員趕往協助送醫。

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台中市某國小1名羽球女教練疑因不滿「被霸凌」上午在學校因一時情緒激動，拿了剪刀刺自己的手臂自殘，所幸及時由其他老師請來消防救護人員送醫，目前並無大礙。示意圖／本報資料照
台中市某國小1名羽球女教練疑因不滿「被霸凌」上午在學校因一時情緒激動，拿了剪刀刺自己的手臂自殘，所幸及時由其他老師請來消防救護人員送醫，目前並無大礙。示意圖／本報資料照

情緒 教練 霸凌

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