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家長不滿提早下課！家教妹子哀吐苦衷 網提3建議：可和學生聊聊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被家教學生的家長請求別提早下課，讓她吐露背後苦衷，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友被家教學生的家長請求別提早下課，讓她吐露背後苦衷，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你知道家教提早下課的背後原因嗎？日前一名女網友在論壇透露，自己手上有兩位家教學生，其中一位學生的家長有天向原PO指出，原PO有時候會自行提早下課，因此家長請求她每堂課上課時間都要是完整的，不要提早下課，對此原PO向家長回應，她是因為學生已經算很多題目，也評估過學生的狀況是無法再吸收新的課程內容，才提早3分鐘下課；另外，原PO也在文中說明自己一向不會提早超過5分鐘下課。

原PO在Dcard以「關於家教下課時間」為題發文表示，她手上的兩位家教學生中，有一位國中妹妹學識程度非常差，但還不太會直式加減，為此原PO有天讓她算很多題目，不過在下課3分鐘前，原PO發現該名學生已經疲憊到無法再吸收新知，故決定提早下課。

走出房門後，學生家長向原PO反映，她不只一次提早下課，希望之後可以上滿整堂課，於是原PO向家長解釋學生程度上的狀況，而原PO心裡也暗自感到無奈，因為之前有幾堂課教學時間延長，學生家長也沒有為此多給付薪水。

原PO於文中也解釋自己的教學方式，她會在快下課時看教學上或學生做作業的進度，倘若一個章節或一個段落結束，剩餘時間已經無法再上新的課程內容，便會提早下課，但她也強調「絕對不會超過5分鐘」。文末她也好奇家教老師們是否同樣會有提早一點點下課的情形。

有網友分享自己當家教不會提早下課，「從來不會提早下課，晚下課也沒收錢」、「都會抓晚5分鐘下課，但通常是讓學生寫題目結束課程」、「我覺得提早幾分鐘上完很正常，但我不會提早下課，可以勾1、2題作業叫學生現場做，或是跟學生聊個天，關心一下他在學校的生活」、「我如果提早結束的話會簡單跟學生聊聊天（5分鐘內），至少拖到時間到再放他們下課離開」。

其他人則提出更多如何不提早下課的方法，「我都是時間到才開始派作業、收東西，提早走真的比較容易被覺得在水時間。上課的過程哪些環節比較花時間，應該是蠻清楚的，如果妳想避免提早下課的狀況，可以調整一下上課的節奏。我跟妳科目不同，但我的經驗是，比如：做題結束馬上帶著逐題檢討，跟做題結束改完，讓孩子先自己訂正，再來檢討，花的時間就差蠻多的」、「我都會晚一點下課，雖然學生其實蠻想提早下課的」。

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