踩爆鋁箔包狂噴、便當倒滿地 3國中生嘻鬧搞髒公園 校方回應了

一名女網友昨(8)日在臉書社團「我是永和人」中，po出多張在四號公園遊戲區中，被搞髒的溜滑梯照片。畫面中只見3名在鄰近地區就讀的國中生，爬上遊戲區中的溜滑梯，將喝剩的鋁箔包飲料用腳故意用力地踩爆，讓鋁箔包內剩下的飲料頓時全噴出來，還將吃完的便當盒、用完的一次性筷子、湯匙丟滿地，十分缺乏公德心的行為，被原po拍下，受到眾多網友留言齊聲撻伐。

原po表示，昨晚8點多經過公園時，想在此休息一下並讓孩子玩一下溜滑梯，未料在聽見如蹦蹦蹦的鞭炮聲和嘻笑聲後，孩子便跑過來說他不能玩溜滑梯了，表示溜滑梯很髒。隨後發現3名在附近就讀的國中生疑似是破壞溜滑梯清潔的人，又發現站在旁邊的家長竟與她對視，並不打算出面處理。

原po在上去溜滑梯拍照存證後，一名國中生才上來表示會清理，但被原po希望是立刻清理。雖然已不情願地開始撿垃圾，但由於飲料已濺滿滑梯，無法再玩，讓原po見狀便告訴兒子表示，千萬不要學這樣沒有公德心的行為。

國中生聽見原po與孩子的談話後，便開始輪流嗆聲表示：「你講話可以小聲點嗎？都已經在清了，你們想怎樣啦？」。此事讓原po轉告學生就讀的學校，校方則表示，需要正面照才能處理。

該文一出後，3名國中生就讀的學校也已在臉書留言處回應此事，校方表示：「我們先要感謝反應民眾的道德勇氣，以及所展現的，珍惜彼此生活環境的公民意識」。他坦言從服裝來看，很可能是校內的同學，會針對此事對全校同學進行宣導，若有進一步的訊息，也會在掌握事證後，依據校內相關辦法，給予懲處和輔導管教，期待能夠讓肇事者意識到自己所犯的錯誤，並做出彌補，善盡學校的社會責任。