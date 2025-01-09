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弱勢學童參加社團得自掏腰包 北議員籲教局補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北針對低收、中低收入戶國小學童，可申請免費參加課後照顧服務，但108課綱強調多元學習必要性，社團也成升學重要加分項，不過現行並未針對參加社團給予弱勢補助，家長、議員也認為若預算可行應適時給予補助保障弱勢學童。圖／聯合報系資料照
台北針對低收、中低收入戶國小學童，可申請免費參加課後照顧服務，但108課綱強調多元學習必要性，社團也成升學重要加分項，不過現行並未針對參加社團給予弱勢補助，家長、議員也認為若預算可行應適時給予補助保障弱勢學童。圖／聯合報系資料照

台北針對低收、中低收入戶國小學童，可申請免費參加課後照顧服務，但108課綱強調多元學習必要性，社團也成升學重要加分項，不過現行並未針對參加社團給予弱勢補助，家長、議員也認為若預算可行應適時給予補助保障弱勢學童。教育局表示，會就現有資源盤點研議，盼保障弱勢學童並兼顧教育資源的均衡分配。

教育局統計，北市國小經濟弱勢包含低收、中低收、家庭突遭變故、特殊情況、家庭所得收入低於35萬以下等弱勢，計有7736位，其中參與社團者約有2830人，比例僅約3分之1左右，但對於社團費用，教育局目前未給予任何補助，部分社團所需費用較高，若音樂性社團樂器動輒恐上萬，若未補助，對家長來說負擔沈重。

台北市國小家長聯合會榮譽會長官雲表示，過去家長放學都會把小孩送到安親班寫作業，但課綱調整後，考高中、大學不只看在校成績，更注重在校表現，社團也成為重要加分項之一，許多家長開始讓孩子放學後改參加各式各樣社團活動，但有些器材、設備、材料費用確實不便宜。

官雲說，以她的學校為例，弱勢學童若參加社團會給予社費最貴的一項補助，費用通常是用，學校教育儲蓄戶、家長會、畢聯會等支應，各校作法也不同，她認為，孩子現在若只會唸書競爭力不如以往，更重要就是特殊專長培育，對於孩子未來大有幫助，教育局預算支配若有餘裕情況下，也能適時給予補助，保障弱勢學童。

議員何孟樺指出，聯合國「兒童權利公約」明定應鼓勵提供適當文化、藝術、娛樂及休閒活動平等機會，社團活動是學習成長重要一環，108課綱也強調多元學習必要性，市府應該在財政許可下盡量給予協助，除了享有平等成長權利外，更有機會翻身，例如體育性社團不只可鍛鍊身心，更有機會發現天賦，加入校隊。

教育局表示，國小社團活動開設種類、師資、上課人數、教材、收費數額等，均由學校課外社團委員會來審議，包含開設項目、師資來源及收費，考量社團活動種類、上課人數限制、所需經費、師資需求及收費額度等不一，需更進一步評估現有資源研議，確保弱勢學生能獲得最適合學習支持兼顧教育資源的均衡分配。

108課綱 教育局 議員

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