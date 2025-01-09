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武陵高中70周年前夕 高一生成功搶救沉水歷史石碑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供
桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供

60年前學長種下的種子，60年後由學弟妹接棒守護！桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功，在學校70周年校慶前夕重見天日。這座校園文物不僅象徵當年學校成功引入茄苳溪水源，更見證一代代武陵人傳承的精神。

武陵高中校園內的「活水碑」建於1967年，碑文上題寫著朱熹「觀書有感」詩句「問渠那得清如許，為有源頭活水來」。校方表示，這座石碑是第9屆畢業生從茄苳溪搬進校園，以紀念當年武陵美池成功從茄苳溪引進水源，不過隨著時序推移，這座承載歷史記憶的石碑沉入水中，直到去年水位降低時才意外被學生發現。

由於池邊空間狹小，無法動用大型機械設備，搶救工作一度陷入困境，所幸有18名高一學生挺身而出，運用科學原理和團隊合作，在第3次搶救任務下成功將石碑救出。

全程目擊過程的總務主任林勝立不禁豎起大拇指，感嘆「真不曉得當初的學長們是如何把它們從茄苳溪搬進校園裡的。相隔60年，似乎是一種命定的任務。」

參與行動的學生們也充滿成就感，負責穩固支架的王朗至表示，這次行動不僅搶救武陵的歷史，更加深對學校的認同感。劉致逵則形容第一次踏入美池是相當新穎的體驗，整個過程讓他收穫良多。

雖然女學生們因體力限制無法直接參與搬運，但也以其他方式貢獻己力，黃琦媜和謝宜宸負責全程拍照記錄，詹昀芸和陳姸言則在一旁為同學們加油打氣。陳姸言感性地說，看到如此沉重的石頭都能被移動，讓她深刻體會到團隊合作的重要性。

謝宜宸說「搶救活水碑象徵著武陵高中年代的傳承，希望活水碑還會出現在以後每一屆學生的印象裡。」校方表示，這不僅是一次成功的搶救行動，更展現了武陵學子傳承歷史、團結合作的精神，在武陵高中迎向70周年校慶之際寫下動人一頁。

桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供
桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供
桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供
桃園市立武陵高中美池中一座沉沒多時的「活水碑」，近日在18名高一學生齊心協力下搶救成功。圖／校方提供

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