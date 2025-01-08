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見證竹東歷史！竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版發表

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
文史工作者黎許傳與林陸文醫師花3年時間重新編纂，集結近40位鄉親提供珍貴照片等。記者郭政芬／攝影
文史工作者黎許傳與林陸文醫師花3年時間重新編纂，集結近40位鄉親提供珍貴照片等。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府文化局民國89年出版文史叢書《照說橡棋林》，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。文史工作者黎許傳與林陸文醫師花3年時間重新編纂，集結近40位鄉親提供珍貴照片，加上縣史館典藏竹東國寶攝影家李增昌、日治時期歷史影像等共321張圖照，《照說橡棋林》增修版今天於新竹縣縣史館舉辦新書發表會，說明了竹東發展的歷史。

文史工作者黎許傳說，當年在老人會任總幹事，聽到很多竹東的老故事，就請長輩們提供照片，促成《照說橡棋林》的出版，多年來鄉親迴響不斷。這次增修版歷經疫情，並突破著作權相關規定，在上千張照片中精選300多張，用簡單的照片深度說明了竹東發展的歷史，未來將繼續著墨竹東文史的紀錄。

編者之一醫師林陸文深受《照說橡棋林》感動，於幾年前在臉書成立竹東懷舊篇的社團，動員親朋好友提供老照片，很高興收集的照片為增修版的《照說橡棋林》注入活水。

縣長楊文科重視文化傳承，致力推廣客家文化，肯定《照說橡棋林》增修版紀錄了百年來竹東城鎮地景與生活樣態的變化，讓讀者宛如搭上時光機，看到先民墾拓開發的拚搏精神。

文化局長朱淑敏說明，《照說橡棋林》增修版從人物印象、街道交通、教育體育、產業經濟等四大面向來介紹竹東百年歷史記憶。如開墾竹東大功勞者-金惠成墾號彭姓家族、完成多項竹東街道設施奠定竹東基礎建設開發的街長吉田三三郎、闢建竹東大圳福蔭百姓的林春秀先生。

街道交通方面早期新竹客運、長春路、東寧路的熱鬧市景；各級學校的校園風光與師生留影、從日治時期以來校園蓬勃的運動風氣；以及從農林業、進入現代工業的玻璃、石油、水泥等產業經濟發展。每一張照片都發掘出過往竹東人共同奮鬥並共享極具深厚情感的集體印記。

朱淑敏說，《照說橡棋林》不僅記錄了竹東的歷史軌跡，也象徵地方人士投入文史保存的努力，在老照片述說下，曾經在竹東街道、山林間的人物、故事與景象將留存下來，成為地方居民珍藏傳承的寶貴記憶。

《照說橡棋林》增修版今天於新竹縣縣史館舉辦新書發表會，說明了竹東發展的歷史。</p><!--7--><p> 圖／縣府提供
《照說橡棋林》增修版今天於新竹縣縣史館舉辦新書發表會，說明了竹東發展的歷史。

圖／縣府提供

《照說橡棋林》不僅記錄了竹東的歷史軌跡，也象徵地方人士投入文史保存的努力。記者郭政芬／攝影
《照說橡棋林》不僅記錄了竹東的歷史軌跡，也象徵地方人士投入文史保存的努力。記者郭政芬／攝影

文史工作者 新竹

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