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影／「什麼叫做不見了」學生找嘸考卷 女老師暴怒踹桌椅畫面曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
情緒失控的女老師伸腳踢歪桌子，學生嚇壞，站立不知所措。圖／民眾提供
情緒失控的女老師伸腳踢歪桌子，學生嚇壞，站立不知所措。圖／民眾提供

宜蘭礁溪鄉某國小一年級學生疑因找不到考卷惹怒老師，女老師大聲斥責質問學生，還踹踢學生桌椅，全班學生嚇到不敢講話，被踹桌椅的孩子站在桌旁不知所措，其暴走行徑全被民眾拍下。縣教育處接獲通報後，要求學校啟動調查女師是否不當管教，依規定議處。

影片拍攝時間大約今天中午，起初民眾聽到女老師在教室大聲咆哮「你的咧？你的考卷咧？」學生疑似告訴老師找不到考卷，女師更提高分貝叫罵「什麼叫做不見了？」

幾秒鐘後，民眾竟拍到女老師衝到學生面前，右腳狠踹學生的椅子、左腳踢桌子，學生當場被情緒失控的女老師嚇到，無奈望著被踢歪斜的桌椅。

女師爆走影片流出後，引起家長不滿，批評女老師的行為太誇張、無法控制情緒、不當管教，而且已經涉及霸凌學生，才剛念小學一年級的學生受到如此驚嚇，日後可能在心中留下不愉快的學習陰影。

縣府教育處已要求校方啟動校安通報，著手調查女老師若涉及不當管教學生，將依規定進行議處。

情緒失控的女老師伸腳踢歪學生的椅子，全班學生嚇到不敢講話。圖／民眾提供
情緒失控的女老師伸腳踢歪學生的椅子，全班學生嚇到不敢講話。圖／民眾提供

影片 情緒 考卷 霸凌

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