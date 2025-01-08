台中麗喆學子做家務捐善款 180名弱勢長者暖收大紅包

台中市西屯區的麗喆中小學暨幼兒園今舉歲末慈善募款捐贈儀式，學生們分享捐出做家事的零用金行善，校方共募125萬元善款捐助弱勢，學生今天還暖送過年賀卡、大紅包給在場的180名弱勢長者，讓他們開心過個好年。

今天的慈善捐贈儀式，由學生樂團表演揭開序幕，校方捐款給台中市教育局向陽教育獎助金、台中市西屯區急難救助專戶（西屯區慈善會）及博幼基金會，以及鄰近的福科國中、國安國小清寒獎助學金，受贈單位致贈感謝狀。

校方將剩餘款項全數捐助附近西屯區、清水區共17里、180名清寒及身心障礙居民，由學生們一一送上大紅包、過年賀卡，並說過年的吉祥話，提早向長者拜早年。

校方延續康乃薾教育體系傳統，每年歲末之際，迎接耶誕佳節舉行各項節慶活動外，並展開慈善捐款活動，親師生捐款踴躍，今年總共募得125萬3508元，由學校補足至125.6萬元，以提供弱勢完整款項。

校方表示，學校從幼幼班2歲幼童到國中15歲學童，捐出在家中洗碗、捶背、親親、倒垃圾等得到零用錢，從小學習分擔家務、孝順父母，也學習到愛與關懷。