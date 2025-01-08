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彰縣國中小數位幸福餐券每餐調為70元 嘉惠逾萬學子

中央社／ 彰化8日電

寒假即將來臨，為照顧弱勢國中小學生，彰化縣府宣布，幸福餐券每餐金額從國小60元、國中65元，統一調高至70元，學生可在超商超市兌換80元套餐便當，估逾萬名學生受惠。

彰化縣政府今天上午在彰化縣警察局中庭，舉行「一卡在手溫馨無限」數位幸福餐券記者會，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣政府社會處長王蘭心等人。

王惠美接受媒體聯訪時說，考量到物價上漲，為照顧弱勢學生，縣府推動的數位幸福餐券從今年寒假開始，每餐補助金額由國小新台幣60元、國中65元，統一調高至70元，經費約需6370萬元，預計有1萬1500多名學生受惠。

縣府人員接受中央社記者訪問時說，數位幸福餐券綁定在數位學生證上，同時限制不能購買含糖飲料、咖啡及零食等，學生只要持數位學生證前往合作超商超市，就能兌領餐點，由於幸福餐券是與數位學生證綁定在一起，也沒有標籤化問題。

縣府指出，數位幸福餐券補助對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故學生及經導師訪視認定的學生，校方也能透過系統掌握學生用餐狀況，確保孩子們在寒暑假能吃得好、吃得飽。

低收入戶 寒假

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