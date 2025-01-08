快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

聽新聞
0:00 / 0:00

屏中王甯連2年獲全國學生美術特優 原子筆刻畫迷你世界

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中美術班一年級學生王甯（中）以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎，導師蔡月桂（右）與校長陳國祥（左）為學生感到驕傲。記者劉星君／攝影
屏東高中美術班一年級學生王甯（中）以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎，導師蔡月桂（右）與校長陳國祥（左）為學生感到驕傲。記者劉星君／攝影

屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，從生活經驗出發，以勝利星村為發想，用原子筆、奇異筆描繪房屋、商店，堆疊立體穿透感，將觀者帶入打造微小世界，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。

王甯先前參加國中美術班組平面設計類獲特優，這次第二次拿下平面設計類特優，美術班導師蔡月桂說，這次參賽從1千多件作品脫穎而出，還連兩年獲特優，相當不容易，王甯在國三獲平面設計類特優，以保送方式進入美術班就讀。

王甯從小就喜歡畫畫，國小念中正國小美術班、國中大同高中國中部美術班，每年都參加全國學生美術比賽，這兩年來在比賽中嶄露頭角。

王甯參加平面設計類組，她從生活經驗出發，決定創作主題時，她觀察，屏東知名景點勝利星村，有許多漂亮房子，希望能將這些充滿生活氣息的房屋，平常的景觀，透過創作讓更多人看見屏東特色。

王甯說，她以「大家來造鎮」為主題，用微縮模型呈現，她說，微縮模型做為藝術表現形式，將現實世界縮小做出來，把觀眾帶入迷你的微小世界，製作一個人正在製作平時習以為常的風景，「微縮模型主題引發人們對於生活世界的關注，喚起對於縮小世界的好奇與探索精神」。

作品全開呈現，很有立體感，王甯說，她用黑白呈現對比更強烈，黃色點綴，共畫出14個房子，房子用原子筆一筆筆描繪，搭配奇異筆，兩隻原子筆的水都被畫完了。

王甯說，房屋細節用原子筆一筆一筆畫，花約3個月創作，房屋畫好後，剪下來，用紙板做增高，將一幢幢房屋堆疊呈現，很有衝擊力與立體感。房屋建築都是生活中常見的店家，包括炒麵、拉麵店，便利超商，KTV等，還有貓狗。

王甯說，她平常喜歡看日韓漫畫小說，奇幻類題材為主，超現實有很多不一樣力量。連兩年獲特優肯定，她說，很幸運，未來也要持續努力。

屏東高中美術班一年級共23名學生，有8名來自高雄跨區就讀。這次113年全國學生美術比賽中，王甯獲得平面設計特優，一年級劉恩彤獲得書法類優等；學生林初香、蔡幸芳、吳政霖、王姵文，獲得水墨畫類佳作；學生劉明翰獲得西畫類佳作。

屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，用原子筆刻畫出14間房屋，進入迷你世界，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。圖／屏東高中提供
屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，用原子筆刻畫出14間房屋，進入迷你世界，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。圖／屏東高中提供
屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。記者劉星君／攝影
屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。記者劉星君／攝影
屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。記者劉星君／攝影
屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。記者劉星君／攝影

屏東 房屋

延伸閱讀

屏東犬隻不當飼養骨瘦如柴 縣府要求限期改善

藝術家林惺嶽辭世 作品留總統府台灣虹廳

屏東補助逾1200萬元 48項創新研發成潛力股

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

相關新聞

屏中王甯連2年獲全國學生美術特優 原子筆刻畫迷你世界

屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，從生活經驗出發，以勝利星村為發想，用原子筆、奇異筆描繪房屋、商店，堆疊...

竹市世界高中 下學年不對外招生

設校53年的新竹市私立世界高中傳出因招生不足，114學年度已向教育部申辦寄存作業，將進行科班調整且不對外招生。校方昨天證...

鼓起勇氣的一句話 彰化永興國小獲贈靜思閱讀書軒今啟用

「可不可以也照顧（永靖鄉）東區的孩子？」彰化縣永興國小校長吳寶嘉去年去年參加永靖國小靜思閱讀書軒啟用典禮，為永興向頂新和...

扶輪社歲末做公益 邀新北淡水區國小學童包場看電影

為了要讓國小學童在歲末年終，可以輕鬆愉快的與家長一起到電影院欣賞電影，國際扶輪社淡海社、淡水以及台北滬尾扶輪社，這一次在新北市議員陳偉杰媒合之下，邀請到淡水區鄧公國小、天生國小共134名的弱勢與清寒學童及家長，來到淡水國賓影城包場看電影，扶輪社希望藉由回饋社會，讓寒冬歲末之際可以更加的溫暖。

新北某私校爆霸凌家長控吃案 教育局：追究延遲通報

新北某私立高職日前發生校園霸凌，一名高三男學生去年11月遭同學毆打，造成臉部瘀青、牙齒鬆動，家長質疑校方想壓下來，不僅要...

高中數理及資訊競賽決賽299生參與 培育奧林匹亞明日之星

教育部今天表示，113學年度高中數理及資訊學科能力競賽，各科決賽已陸續舉辦，全國共有299名學生參與，表現優異的學生，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。