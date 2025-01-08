屏中王甯連2年獲全國學生美術特優 原子筆刻畫迷你世界

屏東高中美術班一年級學生王甯以「大家來造鎮」為題，從生活經驗出發，以勝利星村為發想，用原子筆、奇異筆描繪房屋、商店，堆疊立體穿透感，將觀者帶入打造微小世界，獲全國學生美術比賽高中職組平面設計特優，她去年也獲特優，連兩年得獎。

王甯先前參加國中美術班組平面設計類獲特優，這次第二次拿下平面設計類特優，美術班導師蔡月桂說，這次參賽從1千多件作品脫穎而出，還連兩年獲特優，相當不容易，王甯在國三獲平面設計類特優，以保送方式進入美術班就讀。

王甯從小就喜歡畫畫，國小念中正國小美術班、國中大同高中國中部美術班，每年都參加全國學生美術比賽，這兩年來在比賽中嶄露頭角。

王甯參加平面設計類組，她從生活經驗出發，決定創作主題時，她觀察，屏東知名景點勝利星村，有許多漂亮房子，希望能將這些充滿生活氣息的房屋，平常的景觀，透過創作讓更多人看見屏東特色。

王甯說，她以「大家來造鎮」為主題，用微縮模型呈現，她說，微縮模型做為藝術表現形式，將現實世界縮小做出來，把觀眾帶入迷你的微小世界，製作一個人正在製作平時習以為常的風景，「微縮模型主題引發人們對於生活世界的關注，喚起對於縮小世界的好奇與探索精神」。

作品全開呈現，很有立體感，王甯說，她用黑白呈現對比更強烈，黃色點綴，共畫出14個房子，房子用原子筆一筆筆描繪，搭配奇異筆，兩隻原子筆的水都被畫完了。

王甯說，房屋細節用原子筆一筆一筆畫，花約3個月創作，房屋畫好後，剪下來，用紙板做增高，將一幢幢房屋堆疊呈現，很有衝擊力與立體感。房屋建築都是生活中常見的店家，包括炒麵、拉麵店，便利超商，KTV等，還有貓狗。

王甯說，她平常喜歡看日韓漫畫小說，奇幻類題材為主，超現實有很多不一樣力量。連兩年獲特優肯定，她說，很幸運，未來也要持續努力。