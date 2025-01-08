竹市世界高中 下學年不對外招生

設校53年的新竹市私立世界高中傳出因招生不足，114學年度已向教育部申辦寄存作業，將進行科班調整且不對外招生。校方昨天證實，近年招生不利，學校朝未來教育需求來進行科班調整，教育部仍保留招生員額，學校經營無問題，也非全面停招或倒閉，調整後將再對外說明。

世界高中以技職教育為主，曾是竹苗區重點技職學校，曾辦理國中技藝競賽評比，近年每科班級都招不滿，學生數下滑。

世界高中指出，目前正進行科班調整規畫作業，除持續維護在校生就學與教職員權益外，提出寄存作業，以避免影響114學年度入學學生的就學權益，學校有充分時間進行後續規畫，並無所謂「停招」情事，而是科班調整轉型過程中的行政作業。

校長李瑞光說，目前校內共有汽車科、美工科、控制科、餐飲管理科、時尚造型科等5科，全校僅200多人。雖然家長及學生都肯定辦學，但因無法提供及滿足新竹學生對技職教育的需求，只能進行調整因應。「學校經營沒有問題，也非全面停招或倒閉。」老師用心招生，但招生數未能有效呈現，只好進行科班調整，最快115學年度就會調整好，以符合新竹區學生的需求為出發點。

新竹市府表示，尊重學校董事會決定，持續加強在地技術及職業教育發展，為學生提供多元且高品質的學習平台，未來會持續推動技藝教育，與企業界及技術專業領域合作，整合在地產官學研資源，鏈結技職教育、鼓勵更多學生參與技職競賽及多元進修補助。