快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

鼓起勇氣的一句話 彰化永興國小獲贈靜思閱讀書軒今啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉永興國小靜思閱讀書軒今啟用。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉永興國小靜思閱讀書軒今啟用。圖／頂新和德文教基金會提供

可不可以也照顧（永靖鄉）東區的孩子？」彰化縣永興國小校長吳寶嘉去年去年參加永靖國小靜思閱讀書軒啟用典禮，為永興向頂新和德文教基金會創辦人魏應充請命，沒想到夢想成真，永興靜思閱讀書軒今啟用，小朋友也有良好閱讀環境。

永興小朋友今舞獅迎接頂新和德文教基金會和慈濟人員，並為靜思閱讀書軒熱鬧啟用。永興校長吳寶嘉說，去年受邀參加永靖國小靜思閱讀書軒啟用典禮，想到永興國小所在地的東永靖人口雖多，但很多建設似乎有落差，鼓起勇氣向基金會創辦人魏應充說「可不可以也照顧東區的孩子？」沒想到兩周後接獲捐贈電話，令他相當意外。為了提供孩子與社區共學更好的空間，他很快把地點較便利的校長室騰空，以利靜思閱讀書軒進駐。

「現在的孩子受3C影響很大，閱讀能力愈來愈不好，也無法靜下心，透過基金會在永靖捐贈三所書軒，是希望能幫助孩子找回閱讀興趣，透過教育讓故鄉永靖更好」頂新和德文教基金會創辦人魏應充說，認識吳寶嘉之前就聽聞他堅守偏鄉教育現場多年，是很用心的教育工作者，因此他一開口也就毫不猶豫決定幫忙。

今永興國小靜思閱讀書軒啟用，代表著基金會在永靖鄉捐贈3座書軒，平衡鄉內教育學習資源。基金會副執行長邱慧珊指出，基金會的社區深耕計畫，透過教育、社福、環境及產業四大構面來協助永靖發展，教育是一切的根本，期盼永興國小靜思閱讀書軒培養學童良好的閱讀習慣，從書本中汲取智慧，充實知識、陶冶品性。

彰化縣永靖鄉永興國小學童今到新啟用靜思閱讀書軒聽演講。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉永興國小學童今到新啟用靜思閱讀書軒聽演講。圖／頂新和德文教基金會提供

可不可 朋友 魏應充

延伸閱讀

彰化新設19處科技執法 宣導首周超速違規佔六成五

發生爭執撂人爆打對方掉出左眼 彰化秀水鄉代主席被判5年

年關前求職 中彰投分署彰化推7場徵才釋上千工作

新北淡水淡信基金會新年送暖 攜手家扶購衣助弱勢

相關新聞

扶輪社歲末做公益 邀新北淡水區國小學童包場看電影

為了要讓國小學童在歲末年終，可以輕鬆愉快的與家長一起到電影院欣賞電影，國際扶輪社淡海社、淡水以及台北滬尾扶輪社，這一次在新北市議員陳偉杰媒合之下，邀請到淡水區鄧公國小、天生國小共134名的弱勢與清寒學童及家長，來到淡水國賓影城包場看電影，扶輪社希望藉由回饋社會，讓寒冬歲末之際可以更加的溫暖。

新北某私校爆霸凌家長控吃案 教育局：追究延遲通報

新北某私立高職日前發生校園霸凌，一名高三男學生去年11月遭同學毆打，造成臉部瘀青、牙齒鬆動，家長質疑校方想壓下來，不僅要...

高中數理及資訊競賽決賽299生參與 培育奧林匹亞明日之星

教育部今天表示，113學年度高中數理及資訊學科能力競賽，各科決賽已陸續舉辦，全國共有299名學生參與，表現優異的學生，有...

桃園永安國中導入AILEAD365線上學習平臺 翻轉偏鄉教育創佳績

靈鷲山慈善基金會深信「教育是改變生命的關鍵」，為協助偏鄉學校翻轉教育資源不均的困境，特別與力宇教育企業合作...

南女老師為開AI課程參加半導體人才培訓 艱深課程也能輕鬆學

AI已成為未來發展趨勢，教育部力推，學校也是以創新課程培育學生AI素養與能力，提升未來競爭力。台南女中老師為了開「電玩物...

化仁國中棒球隊拿下雙冠軍 鄉長贈獎金請吃牛排

花蓮化仁國中棒球隊去年在花蓮縣社區全民聯合運動會國中甲組、教育部學生棒球聯賽國中組賽事中拿下雙冠軍，更透過原住民運動會選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。