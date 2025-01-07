鼓起勇氣的一句話 彰化永興國小獲贈靜思閱讀書軒今啟用
「可不可以也照顧（永靖鄉）東區的孩子？」彰化縣永興國小校長吳寶嘉去年去年參加永靖國小靜思閱讀書軒啟用典禮，為永興向頂新和德文教基金會創辦人魏應充請命，沒想到夢想成真，永興靜思閱讀書軒今啟用，小朋友也有良好閱讀環境。
永興小朋友今舞獅迎接頂新和德文教基金會和慈濟人員，並為靜思閱讀書軒熱鬧啟用。永興校長吳寶嘉說，去年受邀參加永靖國小靜思閱讀書軒啟用典禮，想到永興國小所在地的東永靖人口雖多，但很多建設似乎有落差，鼓起勇氣向基金會創辦人魏應充說「可不可以也照顧東區的孩子？」沒想到兩周後接獲捐贈電話，令他相當意外。為了提供孩子與社區共學更好的空間，他很快把地點較便利的校長室騰空，以利靜思閱讀書軒進駐。
「現在的孩子受3C影響很大，閱讀能力愈來愈不好，也無法靜下心，透過基金會在永靖捐贈三所書軒，是希望能幫助孩子找回閱讀興趣，透過教育讓故鄉永靖更好」頂新和德文教基金會創辦人魏應充說，認識吳寶嘉之前就聽聞他堅守偏鄉教育現場多年，是很用心的教育工作者，因此他一開口也就毫不猶豫決定幫忙。
今永興國小靜思閱讀書軒啟用，代表著基金會在永靖鄉捐贈3座書軒，平衡鄉內教育學習資源。基金會副執行長邱慧珊指出，基金會的社區深耕計畫，透過教育、社福、環境及產業四大構面來協助永靖發展，教育是一切的根本，期盼永興國小靜思閱讀書軒培養學童良好的閱讀習慣，從書本中汲取智慧，充實知識、陶冶品性。
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