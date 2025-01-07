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扶輪社歲末做公益 邀新北淡水區國小學童包場看電影

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
扶輪社過年前邀請弱勢的學童及家長一起來看電影，促進親子互動，傳遞社會溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
扶輪社過年前邀請弱勢的學童及家長一起來看電影，促進親子互動，傳遞社會溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓國小學童在歲末年終，可以輕鬆愉快的與家長一起到電影院欣賞電影，國際扶輪社淡海社、淡水以及台北滬尾扶輪社，這一次在新北市議員陳偉杰媒合之下，邀請到淡水區鄧公國小、天生國小共134名的弱勢與清寒學童及家長，來到淡水國賓影城包場看電影，扶輪社希望藉由回饋社會，讓寒冬歲末之際可以更加的溫暖。

這一次特別在新年前舉辦這場親子電影欣賞會，扶輪社表示，由淡海扶輪、淡水扶輪社以及滬尾扶輪社邀請淡水區的弱勢和清寒家長與小朋友，一起到國賓影城看電影，讓親子生活渡過一個愉快的下午時光。

市議員表示，感謝扶輪社秉持取之於社會、用之於社會的精神，願意包場舉辦這樣有意義的活動，讓家長與小孩可以一起共度美好的親子時光，讓親子關係藉由一起欣賞電影更加完善與融洽，也感謝國小校長及老師們的推薦，未來有機會將持續爭取相關的親子活動，也希望更多家長、同學們一同參與。

淡水 親子關係 電影

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