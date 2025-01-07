竹市世界高中轉型調整科班 114學年度暫停招生

竹市世界高中114學年度暫時停止招生，校長李瑞光今天說，學校經營沒有問題，非全面停招或倒閉，目前內部正進行科班調整規劃作業中。

世界高中校長李瑞光接受中央社記者訪問表示，目前校內共有汽車科、美工科、控制科、餐飲管理科、時尚造型科等5科，高一至高三學生數約在200多人，至於後續科班調整轉型規劃，仍在內部作業中，待明確結果後再說明。

李瑞光說，因應科班調整轉型過程中的行政作業，在114學年暫時停止招生，另後續也會提出寄存作業，避免影響114學年度入學學生就學權益。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，對於114學年度世界高中暫時停止招生，已與校方充分溝通，校方也與家長說明停招不影響在校生受教權益，市府尊重學校董事會決定。