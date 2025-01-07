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新北某私校爆霸凌家長控吃案 教育局：追究延遲通報

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北某私立高職日前發生校園霸凌。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
新北某私立高職日前發生校園霸凌。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

新北某私立高職日前發生校園霸凌，一名高三男學生去年11月遭同學毆打，造成臉部瘀青、牙齒鬆動，家長質疑校方想壓下來，不僅要求學生刪除影片，還勸雙方握手言和，且對方家長也沒有道歉。教育局說，初步檢視學校延遲校安通報，將送私校諮詢會議追究責任。

家長控訴，校方在事發3小時後才通知發生「打架事件」，不只要求班上學生將影片刪除，稱會影響校譽，質疑「校方想盡辦法想把事情壓下來」，調解會時校方又勸雙方握手言和，對方家長卻沒有一句道歉。

該校校長澄清，衝突發生後，學校2日內聯繫雙方家長協商，並正向輔導管教。校長說，當時認定為雙方互毆，才未即時依霸凌事件通報，尊重家長申訴，已依程序召開校園霸凌調查小組，並強調影片僅用於行政調查，避免學生間傳遞誤導資訊，雙方家長可隨時調閱。

新北市教育局說，經初步檢視，學校有延遲校安通報之虞，已函文要求提交檢討報告，後續將送私校諮詢會議追究相關責任。同時，教育局外聘3名教育部委員成立調查處理小組，針對雙方衝突及疑似霸凌行為盡速調查，並將結果通知相關當事人。

教育局說，校園霸凌零容忍，要求學校加強法治教育及同儕互動觀念，並持續密切與家長聯繫，提供輔導與支援，確保校園學習環境友善和諧。

教育局 新北 校園 霸凌

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