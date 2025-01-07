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桃園永安國中導入AILEAD365線上學習平臺 翻轉偏鄉教育創佳績

聯合新聞網／ 力宇教育

靈鷲山慈善基金會深信「教育是改變生命的關鍵」，為協助偏鄉學校翻轉教育資源不均的困境，特別與力宇教育企業合作，啟動「靈鷲送Ai，偏鄉助學」計劃，贊助偏鄉學校使用AILEAD365線上教學平臺及3D互動實驗室，共同為偏鄉孩子增A減C的目標努力，也期望能為偏鄉孩子的自主學習奠定良好基礎。

桃園市永安國中位處永安漁港旁，校長古如毓在專訪中提及，該校地處偏鄉，單親、低收入、隔代教養的比例非常高，每個孩子的學習起點不一，面臨教育資源不均的挑戰。自從導入AILEAD365線上學習平臺後，不但實現了教育翻轉，也有效提升學生學業成績的表現，更幫助弱勢家庭減輕補習費用的負擔。

AI大數據診斷分析 找出學生優劣勢

永安國中教務主任李秀娟表示，AILEAD365線上學習平臺的AI智能診斷分析是最吸引人的亮點，能幫助學生認識自身的優劣勢，讓老師掌握學習數據以利教學加強。七、八年級線上學習累積的大數據，更可成為九年級分組適性教學的基礎，幫助教師針對不同程度的學生突破學習瓶頸。此外，學校結合AILEAD365平臺的積分排行榜功能，舉辦積分獎勵競賽，更是激發了學生的學習興趣與自信心。

雙師教學模式 自主學習高效

永安國中各領域教師在專訪中分享，學校導入AILEAD365線上學習平臺，教師於課堂上利用線上教學影片尤其是3D實驗影片，進行雙師教學，強化學生學習觀念，課後則運用AILEAD365線上評量檢核學生學習成效，並藉由平臺大數據診斷分析由AI自動派發個人弱點觀念影片進行補救與訂正錯題。教師會鼓勵學生利用夜自習時間使用AILEAD365平臺課程資源進行自主學習，而後教師可檢視後臺學生累積的學習歷程，協助學生規劃弱科加強進度。

增Ａ減Ｃ適性輔導

永安國中在增A減C的指標上已連續三年獲得全桃園市第一名。特別是英語科增A表現大幅提升，原本模擬考中無一人得A的班級，在短短幾個月內，教師搭配AILEAD365平臺總複習資源，加強學生模擬考前適性輔導與英語聽力練習，113國中教育會考成績全班7人中，就有4人獲得A的佳績，這是師生共同努力，善用數位工具，增A成功。

在自然科方面，透過平臺學生分組模式，教師進行適性化派卷輔導，課堂中使用3D互動實驗室強化觀念，有效提升學生自然科優勢並補足弱點，這兩年來自然科C的比例已從40幾%下降至20幾%。

桃園市永安國中雖處偏鄉，卻充分運用靈鷲山慈善基金會與力宇教育企業的贊助，發揮AILEAD365線上教學平臺的價值，落實教育部所推動的核心理念，教師活用線上教學資源，培養學生自主學習能力，校長與主任共同打造出師生共好、共榮的教育環境。

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【力宇教育】https://www.leadu-edu.com

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