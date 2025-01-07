高中數理及資訊競賽決賽299生參與 培育奧林匹亞明日之星
教育部今天表示，113學年度高中數理及資訊學科能力競賽，各科決賽已陸續舉辦，全國共有299名學生參與，表現優異的學生，有機會進入國際奧林匹亞競賽研習營，爭取更大榮耀。
教育部今天發布新聞稿，「113學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽」，決賽已於民國113年12月陸續在北、中、南共4所大學舉辦完畢，各科遴選出一等獎3名、二等獎7名、三等獎10名。
教育部指出，一等到三等獎分別頒發新台幣1萬5千元、1萬元、7千5百元獎學金，鼓勵學生跨校相互觀摩、提升實作能力，奠定基礎科學教育品質。
20年前曾是參賽者、今年擔任評審的中央研究院資訊科學所副研究員黃瀚萱表示，這項競賽培養學生「自己找問題，自己解決問題」，正是研究的核心，期許參賽者都能持續探索與創新。
教育部表示，在資訊科、數學科、物理科、化學科、生物科、地球科學科表現優異的學生，將有機會獲推薦參加相關科目的國際奧林匹亞競賽研習營，為國爭光，進一步拓展國際視野。
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