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化仁國中棒球隊拿下雙冠軍 鄉長贈獎金請吃牛排

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮化仁國中棒球隊拿下雙冠軍，吉安鄉長游淑貞（第二排右五）今天到學校祝賀。記者王思慧／攝影
花蓮化仁國中棒球隊拿下雙冠軍，吉安鄉長游淑貞（第二排右五）今天到學校祝賀。記者王思慧／攝影

花蓮化仁國中棒球隊去年在花蓮縣社區全民聯合運動會國中甲組、教育部學生棒球聯賽國中組賽事中拿下雙冠軍，更透過原住民運動會選拔賽，取得代表花蓮出賽資格，吉安鄉公所今天特別到學校祝賀、慰勞球隊並頒贈獎勵金，也為小球員加油打氣。

化仁國中棒球隊在花蓮縣暨社區全民聯合運動會國中甲組、教育部113學年度學生棒球運動聯賽國中軟式組花蓮縣市賽等賽事中，皆拿下第一名成績；同時贏得花蓮原住民運動會選拔賽代表權，將在今年代表花蓮參加教育部全國原住民族運動會比賽。

吉安鄉長游淑貞鼓勵球隊，今天下午到學校慶賀，並頒贈球隊6000元獎勵金、新年金幣，並請球員們吃牛排，補充元氣。

化仁國中棒球隊教練陽東益感謝鄉公所的鼓勵，他說，學校沒有場地訓練，球員經常下午3時就要到國福棒球場練球，抵達時已3時30分，一直練到5時，訓練時間短又非常刻苦，在訓練時間不充裕的情況下，還能拿到好成績，感到很欣慰。

陽教練提醒球員們，拿到冠軍不要驕傲，也不要認為沒有場地球技就不如人，只要用心、有心就能創造機會，更要對自己有信心，練好基本功才能創造佳績。

游淑貞表示，這次的好成績都是孩子用努力跟汗水換來的，希望透過鼓勵與支持，讓孩子們勇於表現，未來持續精進自己的技能，也慰勞球隊平日訓練的辛苦。

化仁國中校長吳盛正感謝鄉長、教練與家長的支持，讓球隊得到雙冠跟全國賽的代表權，也勉勵球員們「每次努力都是為了下次的成功」。

化仁國中沒有棒球場地訓練，球員經常下午3時就要到國福棒球場練球，十分刻苦，如今拿到好成績值得肯定。圖／化仁國中棒球隊教練陽東益提供
化仁國中沒有棒球場地訓練，球員經常下午3時就要到國福棒球場練球，十分刻苦，如今拿到好成績值得肯定。圖／化仁國中棒球隊教練陽東益提供
花蓮化仁國中棒球隊拿下雙冠軍，吉安鄉長游淑貞（第二排左五）頒發6000元獎金。記者王思慧／攝影
花蓮化仁國中棒球隊拿下雙冠軍，吉安鄉長游淑貞（第二排左五）頒發6000元獎金。記者王思慧／攝影

原住民族 花蓮 運動

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