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台中梧南國小新校舍 「映霞樓」落成啟用

中央社／ 台中6日電

台中市梧棲區梧南國民小學因位於關連工業區，地理位置不便，市府將新校舍移至較方便的草湳里，二期校舍「映霞樓」規劃包含幼兒園、國小教室及活動中心，今天落成啟用。

台中市梧棲區梧南國民小學今天舉辦二期校舍「映霞樓」落成啟用典禮。市長盧秀燕表示，舊校址位處關連工業區內，因校地狹小，考量家長接送學童不便，105年時搬遷到草湳里新校區；而後校舍空間不足，市府爭取中央補助，斥資新台幣1億6000多萬元新建。

教育局長蔣偉民指出，梧南國小二期校舍「映霞樓」呼應一期校舍以海洋教育為主題的規劃，曾榮獲「2022國家卓越建設獎-公共建設類-金質獎」，不僅規劃美輪美奐，還能提供學生更佳的學習條件，解決原有校舍空間不足的問題。

此外，為滿足家長就近送托需求，梧南國小完工落成的「映霞樓」1、2樓特別設立附設幼兒園，預計可招收幼兒3班76人，其中1班為幼幼班，其餘2班為3歲以上混齡班。

梧南國小校長吳金銅說，二期校舍落成，將校園打造成具有美感、永續與多元學習功能的教育空間，並讓教學環境設施將更為完善。

台中市 小學 梧棲

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