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苗縣寒暑假安心午餐券數位化 逾4000弱勢生受惠

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣政府今年起與悠遊卡股份有限公司合作，將數位學生證與安心午餐券結合，取代傳統紙本餐券，約4500名弱勢學生於寒暑假期間即可憑證至4大超商取餐。

苗栗縣政府教育處今天在縣府大廳召開記者會，苗栗縣長鍾東錦偕同悠遊卡公司董事長林志盈及4大超商代表共同啟動「寒暑假安心午餐券數位化」計畫。

教育處指出，數位學生證結合學生證、書香苗栗卡及悠遊卡電子票證功能，今年新推動「寒暑假安心午餐券數位化」計畫，由頭份市永貞國小負責執行縣內146所公立國中小學安心數位餐券聯合招標案。

聯合招標案中，並與7-ELEVEN統一超商、Hi-Life萊爾富、OKmart來來超商及FamilyMart全家便利商店簽約，讓弱勢學生在寒暑假期間只要持數位學生證就能到4大超商取餐，提升便利性及餐點多元性選擇，並簡化行政程序。

苗栗縣教育處長葉芯慧指出，此計畫服務的學生，包括低收入戶、中低收入戶、家庭遭逢變故因素及經導師家庭訪視認定等4類學生，全縣約4500名，感謝4大超商秉持公益回饋精神，學生憑100元數位餐券即可兌換到109元至110元的優惠餐點，讓孩子吃得好、吃得飽，另首創偏鄉地區學生可一次兌換7天方式，取餐更富彈性。

此外，家長可利用「苗栗e校園」APP得知孩子的兌餐紀錄，校方也能透過後端數據管理，掌握學生的領餐情形，即時關心或提供必要協助。

會中，鍾東錦感謝悠遊卡公司及4大超商的合作與協助，他表示，縣府目前編列3500萬元補助款，可望嘉惠4500名弱勢學生，希望各公所及學校酌情放寬認定，未來如有需求，會再提高補助預算，讓弱勢孩子在成長過程不致太過辛苦。

悠遊卡 超商

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