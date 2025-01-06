高雄國小學童公園遊玩受傷 家長質疑學校包庇不處理

高雄市兩名國小學童在公園玩耍發生糾紛，其中一名家長指控兒子遭對方踢壞眼鏡、臉頰受傷，但對方家長遲未出面，今天到學校理論，但校方頻以個資法推拖，不幫忙還報警處理，質疑校方包庇。校方說，為請警方協助解釋法制程序才報警，只要接獲教育局來文，會依規定提供資料給受傷學童家長。

一名小學家長指控說，她兒子（A）1日在九如公園遊玩，被另名同校B學生踢壞眼鏡導致眼睛受傷，透過學校老師通知B生家長，B家長一直避不見面，現在小孩惡夢連連，家裡沒能力再幫小孩買遠視閃光弱勢眼鏡，小孩生活與學習困難，校方卻頻以個資法搪塞推辭，不知如何是好。

A受傷學童家長等不到B家長出面協調，今天前往學校找導師理論，不料學校報警處理，引起A家長更大不滿投訴媒體，覺得學校沒誠意解決問題。

校長表示，此起糾紛發生在校外，目前僅獲得A生家長的單方面說法，上周已協助聯繫B生家長進行協調，但B一直沒有出面，學校也沒辦法，因礙於規定不能對外提供個人資料。今天為釐清疑慮所以請警方入校協助說明，並非覺得A家長有暴力舉動才報警，沒想到會引起家長更大不滿，等接到教育局公文就會依規定提供B家長資料。

鼓山分局說明，114年1月2日楊男報案稱其兒子陳童於1日15時許在內惟路一處公園遊玩時，遭其他孩童不慎踢到臉部，導致陳童臉部有傷、眼鏡損壞，家長發現後帶陳童至所報案，提出傷害及毀損告訴。此外，本案當事孩童均未滿12歲，相關資料依規定函請教育局查處。