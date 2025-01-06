班班喝鮮奶...農業部喊停 市長蔣萬安支持北市延續

農業部與教育部去年9月共同推行「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，補助國小學童一週2次乳品，但行政院於同年12月突宣布停辦，將該補助經費朝挹注酪農產業發展，為此，臺北市教育局表示，「班班喝鮮奶」政策是一項對學童成長與營養有益的政策，市政府及蔣市長高度關注並支持此政策的延續推動。

教育局強調，將盡全力克服執行上的挑戰，確保政策持續推行，讓每位學童都能獲得鈣質的營養，健康成長。也期盼中央政府能繼續支持，讓這項有益的政策得以順利落實，造福全國學童。

教育局表示，目前已與超商等通路及相關系統廠商展開多次會議研商，預計以每瓶約25至30元的價格進行招標，確保乳品品項與價格兼具。初步規劃每學期最多供應18至20次，每週至少供應1次，學生可自行選擇適合的時間與通路兌換領取乳品。兌換方式方面，將採數位學生證或酷課APP領取，提供多元化選擇。此外，乳品品項除冷藏鮮奶外，亦包括保久乳及豆漿等多元選擇，滿足學生需求。

教育局也強調，倘中央經費補助到位，北市第一階段最快可於4月起啟動鮮奶領取措施，學童可憑數位學生證悠遊卡至超商、量販店等相關通路兌換乳品，領取對象包括公立國小及附設幼兒園學童，第二階段於9月起加入酷課APP派券，提供雙軌兌換方式。另外，教育局考量部分學童跨區就讀，也與新北市進行合作討論，未來可跨區領取乳品，以確保學童每學期享有18至20次的乳品供應不中斷。

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