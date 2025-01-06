影／斥資一億多 梧棲梧南國小第二期校舍落成啟用

台中市梧棲區梧南國民小學今天舉辦二期校舍「映霞樓」落成啟用典禮，市府斥資以1億6千多萬元新建校舍，榮獲「2022國家卓越建設獎-公共建設類-金質獎」，台中市長盧秀燕說，這棟新校舍有三合一功能，包括幼兒園、國小教室與活動中心。

盧秀燕表示，市府有責任提供優質的學習環境給學生使用，梧南國小二期校舍工程經費合計1億6420萬562元，國教署補助3654萬元興建幼兒園舍，剩餘1億2766萬562元由市府支應，市府另外補助經費970萬元進行活動中心裝修及國小教室教學設備採購，幼兒園裝修及教學設備657萬元，中央459萬9000元，市府197萬1000元，完善內部設施設備，讓學校二期校舍及活動中心順利啟用。

台中市教育局長蔣偉民表示，梧南國小舊校址位於關連工業區內，校地狹小且需長期租用台銀用地，又因學校附近居住人口稀少及家長接送學童的不便，105年時搬遷到位於草湳里的新校區；因校舍新穎，環境舒適，加上學校團隊的努力經營，班級數從6班增加到12班，以致原有校舍空間不足，教育局從109年起編列經費新建二期校舍，111年6月28日開工動土，其中一、二樓作為幼兒園，三樓是國小教室，四樓為活動中心。

蔣偉民表示，梧南國小位於台中海線，二期校舍「映霞樓」呼應一期校舍以海洋教育為主題的規劃，榮獲「2022國家卓越建設獎-公共建設類-金質獎」，規劃美侖美奐，還能提供學生更佳的學習條件，解決原有校舍空間不足的問題，讓教師能更有效地進行教學，提升整體教育品質。

另為滿足家長就近送托需求，「公幼再加量」是市府的施政重點，讓家長敢生敢養，梧南國小完工落成的「映霞樓」1、2樓特別設立附設幼兒園，預計可招收幼兒3班76人，其中1班為幼幼班，其餘2班為3歲以上混齡班。