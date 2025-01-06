台中龍井國中校長霸凌女老師、推佛教音樂？ 校長否認並說這句話

針對有周刊報導台中市龍井國中校長國立民「縱容家長會有錢的恐龍家長，無理找老師的碴，甚至讓親信主任帶著家長，到班上羞辱該老師，導致其心理受創」，以及在學校推動「心寧靜」課程「每節課前3分鐘，學生必須閉眼靜坐，聆聽法師的教誨與佛教音樂」。國立民上午強調，報導不實，且多有扭曲，心寧靜課程有多所學校推動，他則是一年多前因有老師感覺不適，即已停辦。

國立民上午接到記者查證電話，回應說，不是他委屈，而是「學校太委屈了」因為不實的報導讓學校遭到汙名化。他說，報導還說他在先前的大安國中任內「在校長室裡焚香，....，其舊辦公室被香火燻得到處都是黑色的油垢，大安國中還花了200萬元重新裝修校長室。」這根本是子虛烏有，一個國中哪裡會有兩百萬元重新裝修校長室？

國立民說，「心寧靜」課程在其他國、高中很多學校都有，他在龍井國中推動的，為避免有人質疑傾向某宗教，還把合掌動作取消。

記者上午查證大安國中，校長蔡仁政說，他到任時，並未發現有校長室被燻得到處都是黑色的油垢的情形，而是因牆面老舊，有些油漆剝落，曾重新粉刷，但不是因為燻黑。所謂的兩百萬元則是教育部分3年補助的偏遠地區添購設備的費用。蔡仁政也說，學校目前仍有「心寧靜」課程，但把3分鐘縮減為1分鐘，主要是讓學生在鐘響後、上課前能收心。

周刊報導，有老師投訴說，該校L姓教師班上有一Y姓學生，經評估罹患「注意力不足過動症」，有時會出現衝動、破壞等行為，前年12月，該校舉行戶外教學活動，L師善意向家長反映，希望家裡能找人陪伴，幫忙照顧，避免發生意外。沒想到家長大怒，打電話給校長，聲稱老師找他麻煩，歧視他兒子。由於Y姓家長是家長會幹部，還是捐款的大咖，校長國立民立刻讓學務主任「處理」，而主任的處理方式簡單而粗暴，她找來L師說：「上面要我警告妳，小心家長告死妳」，L師只好自己吞下去。

以及，國立民曾在校內推動「心寧靜」，每節課前3分鐘，學生必須閉眼靜坐，聆聽法師的教誨與佛教音樂。某不同信仰的老師，一聽到梵樂感到不舒服，被他說「業障重」，還說他「冤親債主多，才會頭痛、睡不著」。「而沉迷佛教的校長，不但前一所學校的校長室，被他燒香燻得必須花200萬元裝修，到了龍井國中，還兩度差點因焚香引起火災。」