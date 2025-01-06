高一女教國一弟數學「氣到哭」 網勸教育外包：為家庭著想

用心教導別人對方卻不領情，真的會讓人很委屈。近日有一位高中生發文，表示自己在教國一弟弟數學時十分認真，但弟弟卻相當不耐煩，讓她直接「氣到哭」。

原PO在Dcard發文，表示自己目前高一，被媽媽要求教國一的弟弟一元一次方程式。原PO表示弟弟的數學很不好，「小考20幾、30幾」，於是她就從最基本的如何「設x」開始講解。

只要弟弟不懂，原PO就會問他哪裡不懂，但常得到「不知道哪裡不懂」或「全部都不懂」這樣的回答，讓她只好原封不動地再講一次。

輔導了半小時，弟弟的反應越來越遲鈍，正好這時到了他去上補習班的時間，於是他就很大力地抽走原PO手上的筆，離開去收東西，顯得十分不耐煩。他甚至向媽媽抱怨，說姊姊「一直問」，很煩。

原PO表示自己在輔導過程中完全沒有兇過弟弟，也沒說「怎麼連這個都不會」之類的話，得到這樣的回報讓她氣到「眼淚真的忍不住直接在眼眶裡打轉」，覺得自己幹嘛浪費時間。

原PO還補充，雖然她的數學成績也沒有很好，但問別人問題時，她絕不會對教自己的人生氣，不知道弟弟「到底哪裡出了問題」。

許多網友安慰原PO，認為弟弟是惱羞成怒，「你弟弟的反應其實就是『惱羞成怒』。你耐心的一次次教，他就是怎麼也想不通，對自己的羞愧感轉變成對你的極度不耐煩」、「有句話說得好：寧願罵笨蛋笨，也不要問笨蛋哪裡不會。因為他連哪裡不會都不知道，他又拉不下臉說都不會，這等於是雙重否定。你否定了他，他也否定了自己」。

也有網友勸原PO別再輔導弟弟，「很多家長自己是老師，但是還是為了不要破壞親子關係，把部分教育外包。希望你家人有這樣的智慧，不要為小問題搞到家庭關係緊張」、「如果你覺得有壓力或不好教，請媽媽送他去補習班而不是麻煩你，這樣效果不好，你也會很鬱卒」、「以後直接跟他說，去問學校或補習班老師，家人沒有欠你」。