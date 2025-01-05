新北3學生自稱「台灣省高中生」舉五星旗喊回歸祖國 教育局回應了

近日網路社群流傳新北某高中學生舉五星旗並自稱是「台灣省高中生」，希望能回歸祖國，引發網路議論。新北市教育局表示，經查是學生嬉鬧影片，已要求學校進行了解與輔導。

網路近來流傳影片，有3人舉中國五星旗並自稱台灣省高中生，片中喊說希望能「回歸祖國」「此生無悔入華夏，來世還做中國人」後，言行引網友議論與批評。

由於網傳這3人是新北某高中學生，經教育局查證確是某校社團學生2週前出於嬉鬧拍攝影片，曾上傳至個人網路社群帳號後，隨即，學生主動將影片下架。

教育局表示，學生自稱動機純粹為搏取同儕吸引力，無特定政治立場；網路刊載圖片為其他網友未經同意重新上傳，非學生授意上傳。學校已進行了解並視學生需求輔導，將加強宣導提醒網路使用及其行為責任的關係，避免衍生爭議。