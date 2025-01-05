大隊接力最後一名！國中女3前空翻+2後空翻抵達終點 同學尖叫全場嗨翻

嘉義國中日前舉行91周年校慶運動會，在大隊接力賽時有國三隊伍落後許多，秉持運動員精神堅持到最後，在全場師生的加油打氣下，最後一棒學生以翻滾方式抵達終點，雖然是最後一名，卻是獲得全場最熱情的關注。影片上傳有超過8萬人觀看。

上月27日是嘉義國中校慶運動會，在大隊接力賽中堅持到最後的是3年8班舞蹈班學生，接力賽選手各自以舞蹈動作完成棒次，當中背號13號的葉姓學生接下最後一棒後，以翻滾方式完賽，在同學激動尖聲高喊「再來一個！」加油聲下，她以3個前空翻再加上2個後空翻抵達終點，現場氣氛沸騰、嗨翻全場！

嘉義國中將校慶影片、照片放於臉書後引來許多關注，尤其是最一棒學生的翻滾方式抵達終點影片，獲得1800多個讚，影片超過8.2萬人觀看。

「帥翻了！」、「好強啊！」、「太厲害」、「太棒了」、「舞蹈班的？體操底子」「誰家的女兒那麼厲害！」，不過也有人認為「摔倒你就好笑了！」、「盡快抵達目標才是比賽精神，故意拖延大可不必吧？」、「沒差啦，反正已經不是第一了，想怎麼玩就怎麼玩，童年回憶比較重要」

嘉義國中校長莊裕庭說，直到當天才知道她們有這麼一段的安排，因為她們也是一樣完賽，當天的氣氛也讓校園充滿著歡笑，事後獲得外界熱烈回響，雖然也有不同看法，但校方尊重孩子的創意發揮。

他說，這班是3年級舞蹈班學生，是她們最後一次的校慶，有要以創意的方式完成接力賽想法，一個回憶、留念。參賽學生各以轉圈、倒退等舞蹈動作完成接棒，最後一棒的葉姓學生是以翻滾方式完賽。