屢敗屢戰拚10年終圓校長夢 池旭臺：多虧碩班師當年一席話鼓勵

從基層老師、主任再到校長，是許多教育工作者嚮往的自我實現之路，儘管近年教育界出現行政逃亡潮，仍有不少人以拚上校長為目標，希望透過治理學校實現理念，新北市中和區漳和國中校長池旭臺就是一例。

池旭臺今年62歲，擔任校長13年，曾歷練過中和區自強國中8年、三峽區安溪國中4年，去年8月到漳和國中。池旭臺回顧，當年為了拚上校長，過程奮鬥10年，屢敗屢戰，一度就要放棄了，碩班老師、政大教育行政與政策研究所名譽教授秦夢群當面鼓勵他「要不要再拚一次」，讓他燃起鬥志，2011年如願上榜。

池旭臺說，大環境對校長挑戰有增無減，校長角色要面面俱到，他常告訴老師們「我們是一個團隊」，彼此可以相互支援、協力，教育就像一場接力賽，要一棒接一棒，培育行政及領導人才，也是校長的責任。

新北市目前公立學校校長平均年齡56歲，今年起至2019年，預計屆齡退休校長會有61人，教育界亟待更多新血加入。新北市教育局近日舉辦校長甄選，參加國小校長第一階段筆試平均年齡48歲、國中平均年齡49歲，當中最年輕的考生39歲，最年長62歲。

新北市教育局表示，今年國小、國中及高中校長甄選總報名人數中，男生107人、女生58人，國小校長錄取率約為10%，國中錄取率18%，錄取率和往年相差不大。另，新北高中領導人才今年預計錄取率為60%，相較去年50%錄取率成長1成，實際錄取人數依甄選委員會審議決議。